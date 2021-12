Catalunya supedita que l'aeroport de la Seu tingui connexions internacionals al pla de negoci

La Seu d'UrgellEl conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, ha informat aquest dilluns, que el futur de l'aeroport de la Seu d'Urgell estarà lligat a un pla de negoci previ. Recoder, que s'ha reunit amb els ministres andorrans, Jordi Alcobé i Francesc Camp, ha explicat que l'error d'Alguaire va ser no preveure un pla de negoci, i que per tant el de la Seu es tractarà amb prudència. La voluntat és que es pugui comptar amb inversors privats que permetin ampliar la capacitat i així establir connexions internacionals, però tot dependrà de la demanda que hi hagi. Pel que fa a la implicació que tindrà Andorra en aquestes qüestions, de moment es participarà a la taula estratègica com a observadors i per aportar idees, i quedarà per concretar com hi participa.

L'edifici administratiu del Prat del Rull ha acollit aquest dilluns al matí una reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, els ministres d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, i de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, i altres representants dels departaments. Durant la reunió s'han mantingut els primers contactes per tractar temes com el futur acord d'importació de residus, l'aeroport de la Seu d'Urgell, o l'estat de les obres a la N-145.

Pel que fa al futur aeroport de la Seu d'Urgell, Recoder ha explicat que es treballarà amb prudència i que tot el que es faci serà sobre un pla de negoci previ i realista, que asseguri les inversions que s'hagin de realitzar. Una de les prioritats és comptar amb inversors privats que permetin ampliar la capacitat de l'aeroport perquè hi hagi connexions internacionals. Aquest és 'un objectiu desitjable' per a Recoder, però assegura que no es farà sense la seguretat que hi ha una demanda que ho justifica i que hi haurà el retorn econòmic necessari.

El conseller català ha insistit especialment en la importància de la previsió explicant que 'ja tenim l'experiència d'Alguaire' que es va començar a executar sense pla de negoci. Ara, però, assegura que s'està treballant per aconseguir trobar la rendibilitat futura d'Alguaire amb xàrters d'esquí que tindrien també interès per a Andorra.

El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, per la seva banda, ha adoptat també l'actitud de prudència abans d'actuar en relació a l'aeroport. Ha indicat que Andorra ha estat convidada a participar en les taules estratègiques dels aeroports de la Seu i Alguaire, i que això serà molt positiu per tenir la informació de primera mà i poder aportar idees. Quant a la implicació econòmica que es pugui adquirir, serà una qüestió a tractar en el futur. El que té clar Alcobé és que l'aeroport de la Seu serà un bon complement per al futur heliport d'Andorra que es preveu que estigui en funcionament cap al 2012.

Importació de residus

Un altre punt obert entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra és l'acord previst en matèria d'importació de residus. En la reunió d'aquest dilluns s'han establert els primers contactes i s'ha comentat el tema, però tal com apunta Recoder, no es pot començar a treballar en l'acord perquè el govern espanyol encara no ha fet la comanda a Catalunya. En aquest sentit, Recoder ha assegurat que s'insistirà perquè es faci el més aviat possible.

Tot i així, des de la Generalitat de Catalunya sí que s'han treballat les qüestions internes prèvies a l'acord per poder tenir-ho tot enllestit un cop es pugui començar a tractar la qüestió transfronterera.

El ministre de Medi Ambient, Francesc Camp, ha indicat que aquesta és una prioritat per al ministeri, però que encara no s'ha detallat quines quantitats es podrien importar, els terminis o els preus. Tant Camp com Recoder, però, s'han mostrat optimistes en arribar a un acord, però no han pogut determinar les dates d'aquest.