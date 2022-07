Catalunya vacunarà de la verola del mico els grups de més risc a partir de dijous

BarcelonaEl departament de Salut vacunarà a partir de dijous de la verola del mico les persones amb un alt risc de desenvolupar la malaltia. Atesa la baixa disponibilitat de dosis de la vacuna, serà el mateix sistema sanitari qui citarà aquestes persones seguint uns criteris de priorització. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que se seguirà una doble estratègia, com fixen les directrius del ministeri de Sanitat, i atenent únicament motius de risc. D'una banda, es vacunaran els infants, les embarassades i els malalts en tractament immunosupressor que siguin contactes d'un cas en els primers quatre dies des de l'exposició, així com els professionals sanitaris que no portaven cap tipus de protecció quan van atendre un cas. De l'altra, es començarà a vacunar de manera preventiva les persones que no hagin estat exposades al virus però que tinguin un alt risc de contagi: persones que mantenen relacions sexuals de risc, majoritàriament homes que tenen sexe amb homes que prenguin la PrEP o que tinguin VIH. A més, han de ser menors de 45 anys (perquè no hagin estat vacunats anteriorment de la verola original), que no hagin patit la malaltia, que no hagin tingut contacte amb un cas positiu en els deu dies anteriors i que no presentin símptomes compatibles amb la infecció.

Catalunya és la segona comunitat amb més afectats d'Espanya: ja ha confirmat 1.025 casos, que corresponen majoritàriament a homes d'entre 20 i 60 anys. En total, Salut ha analitzat les mostres de 1.407 casos sospitosos o probables de patir aquesta malaltia. "Està afectant especialment els homes d'edats joves que no van poder rebre la vacuna de la verola en el seu dia", ha explicat Cabezas. Algunes persones amb la verola del mico han requerit alguns dies d'hospitalització, però tots els casos estan tenint un bon curs, tret d'algunes lesions doloroses i aparatoses, sobretot a la pell, i cicatrius.

El director mèdic de BCN Checkpoint - BCN PrEP-Point i investigador de l’IrsiCaixa, Pep Coll, ha deixat clar que el fet que els potencials beneficiats de la vacuna siguin majoritàriament homes que tenen sexe amb altres homes no busca estigmatitzar cap col·lectiu, sinó donar la informació necessària per evitar infeccions a la població que més contagis està tenint i protegir-los de conseqüències severes, ja que encara es desconeix l'impacte a llarg termini que pot tenir en la salut. “Tot i que no podem considerar-la una infecció de transmissió sexual (ITS) estrictament, sí que la majoria de casos s’han donat en el context de relacions sexuals, de manera que podem dir que és una infecció sexualment transmissible”, ha matisat.

Massa poques dosis

Salut només disposa de 1.643 vacunes i Cabezas ha concretat que les dosis s'injectaran de moment en tres centres sanitaris, tot ells a Barcelona: l'Hospital Clínic, el Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes - Vall d'Hebron i el centre comunitari BCN Checkpoint. La idea és anar citant i haver-les inoculat totes en un màxim de dues setmanes. A diferència de Madrid, que ja ha començat a vacunar i permet als ciutadans demanar una cita proactivament amb un màxim de 50 cites diàries, Catalunya oferirà la vacuna a partir de les seves llistes de priorització i comunicant-se amb les persones directament. "El compromís és que estiguin ben posades i de seguida", ha explicat la secretària.

El ministeri de Sanitat s'ha fet càrrec del repartiment dels vials, com ja va fer amb el covid, però aquest cop ho ha fet en funció de la població, el nombre de casos detectats i la xifra de persones que fan la PrEP o que tenen VIH. "Voldríem més vacunes, però són les que hi ha. Penso que rebre una tercera part de les 5.300 dosis que ha adquirit l'Estat és una distribució justa però insuficient", ha dit Cabezas. De fet, només amb les persones que estan prenent la PrEP a Catalunya caldrien 6.000 dosis. Així, el problema és d'accés: les vacunes que han arribat són totes de la companyia europea Bavarian Nordic i de la marca que ja es comercialitzava i utilitzava fins ara als Estats Units, i la producció d’aquesta farmacèutica és molt baixa. D'aquí que, tot i l'acord de compra conjunta europea, la UE només hagi pogut accedir a 110.000 vacunes, que s'han de repartir entre els estats. "No és la mateixa vacuna que es feia servir fa uns anys, sinó una de nova que no causa els efectes adversos que sí que causava l’antiga i que no deixa marca”, ha apuntat Cabezas en referència a la cicatriu que deixava l'agulla de dues puntes que es feia servir als anys 70.

Europa és actualment el focus principal de transmissió d'aquesta infecció i Espanya és el país que més casos registra, 3.125 positius, que encapçala la Comunitat de Madrid amb 1.577 afectats. El més jove, un nadó de set mesos que s'ha contagiat a casa, ja que els seus pares estaven infectats. Tant el bebè com els progenitors estan aïllats al seu domicili i es troben bé de salut, segons informa el govern madrileny en un comunicat en què afegeix que "es tracta d'un cas puntual". El Regne Unit i Alemanya també són dels països europeus amb més casos, però l'expansió de la verola del mico ja és mundial i ha entrat en països amb molta població, com els Estats Units (amb 2.108 casos notificats) i alguns països de l'Àsia, com l'Índia, que ja ha detectat el primer cas. De fet, a tot el món la xifra de casos ascendeix a 14.179, segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Salut recomana l'abstinència sexual

Malgrat que encara hi ha moltes incògnites entorn del comportament i l’abast de la verola del mico, el director mèdic de BCN Checkpoint, Pep Coll, ha explicat que ja es poden traçar les vies de transmissió. La verola del mico és una infecció d'origen zoonòtic, que es transmet d'animals a humans, i que és endèmica d'alguns països africans. Es transmet per contacte estret amb animals, persones o material contaminat pel virus, com ara roba, on es creu que el virus pot persistir un cert temps, i a través de la pell, les mucoses o la via respiratòria.

Coll ha subratllat la importància de detectar com més aviat millor els casos positius i que aquestes persones facin aïllament i segueixin unes normes domèstiques com no compartir roba ni tovalloles i utilitzar la mascareta, i que documentin els seus contactes estrets perquè puguin entrar en observació i, en cas que formi part d'algun dels grups prioritaris en l'estratègia, rebi la vacuna postexposició. Com a mesures de protecció, l'expert ha destacat l'abstinència sexual o la reducció del nombre de parelles sexuals, així com utilitzar preservatiu, tot i que ha aclarit que aquest té una efectivitat "molt limitada" per la multiplicitat de vies de transmissió que té aquest virus.