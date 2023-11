Cau un 20% la producció de la central hidroelèctrica

Andorra la VellaLa tercera edició de les Jornades de l'energia i ciutats sostenibles ha tingut lloc aquest dijous a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria i ha aplegat mig centenar de persones. Sota el títol 'Energia renovable i aigua', les ponències han girat entorn de la situació d'emergència climàtica que està vivint el planeta, incidint en la importància de preservar els recursos hídrics, un bé cada dia més escàs.

De fet, la manca d'aigua actual ha provocat que la producció de la central hidroelèctrica de FEDA hagi registrat valors un 20% per sota de la mitjana habitual. Això representa que la producció d'aquest any és la segona més baixa dels darrers 17 anys. Tot i això, Moles ha remarcat que "hi ha hagut anys més fluixos que aquest" i ha destacat que "la central hidroelèctrica té la gran virtut de poder connectar-se i produir en qüestió de segons, està molt ben dissenyada per poder fer front a aquesta volatilitat dels preus de l'energia".

La jornada ha estat inaugurada pel cònsol major lauredià, Josep Majoral, qui ha assegurat que "a la parròquia de Sant Julià de Lòria hem estat treballant de valent en favor de la sostenibilitat". A més, ha afegit que "s'han esmerçat molts esforços i emprès diverses iniciatives per tal de conservar els recursos naturals; considerem molt valuoses aquestes ponències, que han de servir per continuar conscienciant sobre la necessitat de cuidar el medi ambient", ha afegit Majoral. La inauguració també ha comptat amb la participació del secretari de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Aristot, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

L'aigua és un bé essencial, però finit i escàs que està estretament lligada amb Andorra. Treballem de forma coordinada amb totes les institucions per fer-ne una gestió acurada i integral. Així ho hem compartit a la 3a jornada de l'Energia i Ciutats Sostenibles. pic.twitter.com/4NZmg1Bf97 — Guillem Casal Font (@GuillemCasal) 30 de noviembre de 2023

Precisament, Casal també ha incidit en la urgència de no malbaratar l'aigua, apel·lant al fet que, respecte de molts països, Andorra es troba en una situació favorable en aquest sentit i que cal mantenir aquest privilegi. "Si observem la composició del nostre territori, la relació entre muntanyes i aigua és més que evident. Tenim més de 80 estanys, i alguns toponimistes creuen que l'etimologia del terme 'Andorra' prové del basc i significa 'les deu fonts'", ha explicat el ministre, il·lustrant que el país està estretament lligat a l'aigua, ja des de temps antics.

Al seu torn, el cap d'Explotació de FEDA, Domènec Torra, ha estat el conductor de la ponència relacionada amb la gestió de l'aigua, i com a partir d'aquí es produeix energia, principal objectiu de la central hidroelèctrica. "A Andorra, l'aigua és fàcil d'emmagatzemar, i tot això significa energia que nosaltres utilitzem en moments de sequera i d'urgència climàtica". "El pitjor any va ser el 2007; si hi hagués un episodi de pluja, la cosa canviaria, però ara per ara aquest serà el segon o el tercer de menys producció", ha declarat. Amb tot, però, ha reconegut que abans d'acabar l'any se superaran notablement els rgistres del 2007.

La trobada s'ha dividit en dos blocs, el primer titulat 'L'aigua; primera font d'energia renovable' i el segon 'La consciència sobre el consum d'aigua en les empreses'. Ha comptat amb la participació de diversos ponents de prestigi i s'ha dut a terme amb la voluntat de convidar a la reflexió entorn de la situació d'emergència climàtica que pateix el planeta.

Parc eòlic del Maià

Referent a l'aprovació per part del comú de Canillo de la construcció del parc eòlic del Maià, Moles s'ha mostrat molt content amb aquesta decisió. "És un projecte de país i molt important per a Andorra. El parc eòlic complementarà la tasca de la central hidroelèctrica. L'energia eòlica té molt valor perquè n'hi ha en qualsevol època de l'any", ha dit. A més a més, ha manifestat que la instal·lació "serà capaç de produir la meitat del que avui en dia produeix la central hidroelèctrica".

De manera paral·lela, i pel que fa a la demanda que les pastures puguin continuar utilitzant els terrenys on hi haurà l'equipament, Moles ha exposat que això s'haurà d'avaluar una vegada estigui aprovat el pla sectorial definitiu per part del Govern, però, tot i això, s'ha mostrat convençut en el fet que no hi haurà cap problema per a les pastures.