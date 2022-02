Caula defensa la voluntat "d'explicar i escoltar" el territori per definir el projecte dels JJOO de forma "cooperativa"

OlianaLa secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, ha defensat aquest dimecres la voluntat del Govern "d'explicar i, sobretot, escoltar" al territori per poder anar treballant de manera conjunta i "cooperativa" en la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Després de la seva intervenció a la reunió del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell celebrada a Oliana, ha dit que s'està entrant en la fase de la consulta per conèixer el suport al projecte, en la qual, ha detallat, s'ha de definir la pregunta que es farà aquesta primavera als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que tindran dret a vot. La trobada de presentació dels JJOO també està prevista per aquest dimecres amb els alcaldes del Pallars Jussà i Sobirà.

Caula ha dit que amb aquestes reunions comença el treball de "promoció" de l'esdeveniment, des del punt de vista de ser un "motor dinamitzador" del món de l'esport i la vida saludable i també d'explicar la mirada que té el Govern sobre el Pirineu des d'ara al 2030, amb l'oportunitat que suposa donar "un impuls general que fa molt de temps que el territori demana". Així, ha insistit en assegurar que el projecte defensa uns Jocs d'Hivern "sostenibles" i defugint de la construcció d'instal·lacions "faraòniques" per reaprofitar els recursos ja existents.

La secretària general de l'Esport també ha afirmat que el Govern vol construir una "candidatura sòlida" des de la perspectiva "Pirineus-Barcelona" i que l'oficina del Comitè Olímpic Internacional (COI) serà l'encarregada d'analitzar quins són els "millors" espais des del punt de vista tècnic per desenvolupar les diverses proves. En aquest sentit, ha insistit en assegurar que la filosofia actual de l'organisme obre la possibilitat de dur a terme proves al sud de França i l'Aragó.

Pel que fa a les demandes i inquietuds expressades pels alcaldes en la trobada, Caula ha explicat que aquestes van en la línia del desenvolupament d'altres àrees no relacionades de forma específica amb la candidatura i que tenen a veure amb les infraestructures o la dotació de recursos al territori. Mentre, el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Martí Riera, ha detallat que a la comarca hi ha visions diferents sobre els Jocs i creu que conforme "es facin passos" en el projecte les postures s'aniran "clarificant". També ha dit que tenen previst abordar el tema entre els alcaldes en una altra reunió per anar "unificant criteris".

Per la seva banda, el secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació Territorial, Xavier Fornells, ha volgut deixar clar que els Jocs no variaran el programa d'inversions previst i que, en tot cas, la celebració de l'esdeveniment pot "ajudar a dinamitzar-lo i accelerar-lo". Així, considera que la visió del COI i la del Govern és coincident en la necessitat de "no fer res faraònic, sinó allò necessari que estava previst de fer" i ha explicat que el més important és el dia després dels Jocs i l'oportunitat que representa pel Pirineu per donar-se a conèixer com a marca arreu del món.