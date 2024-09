El CBD a judici el 23 d'octubre

Andorra la VellaUn jove de 30 anys, empresonat des de fa onze mesos per possessió de flors de cannabidiol (CBD), serà jutjat els dies 23 i 24 d'octubre, segons ha avançat RTVA. Està acusat de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat, després de ser trobat amb 500 grams de flor de CBD al maleter del seu cotxe. La fiscalia demana dos anys de presó ferma i dos de condicional.

La defensa del jove, que és monitor de snow resident a Andorra, argumenta que les flors de CBD no poden ser considerades una droga tòxica, ja que contenen només un 0,3% de THC, el límit acceptat internacionalment per considerar que la substància no és psicotròpica. Segons l'article 281 del Codi Penal, aquesta quantitat no pot ser classificada com a droga de toxicitat elevada.

El Centre d'Informació del Cànnabis Català (Medcan) ha qualificat l’empresonament com a "molt desgraciat", afirmant que les proves de toxicitat es van fer incorrectament en un laboratori que no tenia la capacitat per certificar si era una substància estupefaent. Josep Anton Sánchez, representant de Medcan, critica la falta d'una visió moderna sobre el cànnabis a Andorra. La Batllia ha prorrogat la presó preventiva del jove per quatre mesos més, tot i que la seva defensa ha sol·licitat la llibertat condicional.