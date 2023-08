Els CDR protesten contra La Vuelta ciclista per envair Catalunya, València i Andorra

Andorra la VellaEls Comités de Defensa de la República (CDR) han engegat una campanya de boicot pel fet que la Vueta a Espanya passi per territoris que consideren que formen part dels països catalans. Per aquest motiu s'oposen a les etapes que transcorren per Catalunya, Andorra i València.

Els CDR volen que els ciutadans d'aquests territoris facin notar la seva discrepància fent pintades de protesta en les carreteres per on passa la cursa i, a més, es portin senyeres i estelades perquè la reivindicació es visualitzi en la transmissió televisiva.

Es demana als simpatitzants dels CDR que es dirigeixen a la delegació del seu municipi per organitzar-se i fer accions coordinades.