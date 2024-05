La CEA reconeix que la pujada del sou mínim a Espanya fa dificil que vinguin treballadors a Andorra

Andorra la VellaD'aquesta manera, el representant de la CEA reivindica que la patronal hagi estat d'acord en aquests darrers anys que el salari mínim hagi augmentat fins i tot per sobre de la inflació, una qüestió que els diferencia de patronals dels "països veïns" que no han donat suport a aquesta posició. I ha reconegut que en els darrers anys les millores que s'han fet a Espanya respecte d'aquest salari mínim ha "posat pressió" al país per poder mantenir aquest diferencial i poder atreure mà d'obra. Ara, més enllà d'aquest increment no veuen de bon ull la intervenció del Govern i del Consell General en dictaminar aquest increment.

En aquest sentit, Andreu es mostra especialment crític amb la decisió presa per l'executiu fa dos anys de "crear aquella mena d'escalat de salaris" que considera "la pitjor decisió de totes", ja que era un sistema complex en la seva aplicació i ha afegit que si més no la decisió d'aquest any "com a mínim no és tan dolenta" com la del 2023 tot i no ser del gust dels empresaris.

I quant a l'aplicació de l'IPC als sous, manifesta que "d'entrada" abans de començar les negociacions sobre l'increment salarial el que cal és "estar atents a l'evolució de la inflació. És molt difícil voler encarar aquesta negociació sense saber de quina inflació estem parlant". I ha assegurat que "inflacions que caiguin per sota del 3%" potser no cal que s'apliquin als sous més enllà del salari mínim.