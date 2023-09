Se celebra un judici per una baralla a Puigcerdà 19 anys després

Andorra la VellaaEl judici per una baralla que va tenir lloc davant d'una discoteca de Puigcerdà ha trigat més de 18 anys a arribar a judici. La disputa va tenir lloc la matinada del 6 de desembre del 2004, però la vista no s'ha fet fins aquest dimarts, 26 de setembre de 2023, a l'Audiència de Girona.

Aquest exemple extrem de lentitud en el sistema judicial espanyol ha tingut algunes conseqüències en el judici. I és que la fiscalia demanava inicialment 4 anys i mig de presó per a quatre acusats que formaven part del grup que, presumptament, van fer saltar dues dents d'un cop a un dels integrants de l'altre bàndol implicat en la baralla.

Al final del judici, però, el ministeri públic ha modificat l'escrit de conclusions provisionals i hi ha afegit un paràgraf en què hi explicita que la instrucció de la causa ha trigat quasi 19 anys. Un retard exagerat que, subratllen, "no és atribuïble als processats ni tampoc, a una eventual complexitat de la investigació". Per això, ha apreciat en els quatre acusats l'atenuant de "dilacions indegudes", que s'ha traduït en una rebaixa substancial de la petició de condemna.

Així, sol·licita ara per a cadascun dels quatre acusats d'un delicte de lesions una pena d'1 any i mig de presó. També demana que els imposin multes de fins a 900 euros per dues faltes de lesions i una falta de danys (pels cops a dos altres homes i desperfectes a un cotxe durant l'enfrontament).

L'acusació particular s'hi ha adherit. Les defenses han al·legat al principi de la vista que el cas havia prescrit perquè la instrucció va estar paralitzada més de cinc anys. El tribunal s'ha retirat uns minuts a deliberar i ha rebutjat l'al·legació. La presidenta ha remarcat que el termini de prescripció és de deu anys i que s'havia de dirimir el cas en judici.

La fiscalia només acusa aquests quatre investigats però al banc dels acusats també s'hi ha assegut un altre processat, que formava part de l'altre grup, perquè els altres sostenen que va ser qui va començar la baralla atacant-los primer amb una porra de fusta.

Tal com ha informat RadioSeu, al banc dels acusats s'hi han assegut cinc sospitosos, quatre d'un grup i un cinquè de l'altre bàndol que van estar implicats en la baralla. La fiscalia demanava inicialment 4 anys i mig de presó per als quatre acusats d'un delicte de lesions perquè sosté que, durant l'enfrontament, van fer saltar dues dents a un home d'un cop.

Com que el cas ha tardat tant a jutjar-se, sense que el retard es pugui atribuir als processats i sense que fos una instrucció "complexa", ha acabat demanat una condemna d'1 any i mig per a cadascun aplicant-los l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes.

L'enfrontament entre els dos grups va tenir lloc cap a les cinc de la matinada del 2004. Aquest dimarts, més de divuit anys després dels fets, el cas ha arribat a judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona.

Acusacions creuades

L'únic aspecte de l'enfrontament amb el que es posen d'acord els dos grups és que, a l'inici de la disputa, un grup de quatre (els acusats) estava davant la discoteca i els altres tres (entre els que hi ha el cinquè processat) estaven dins un cotxe. A partir d'aquí, les versions són oposades.

Els de dins del vehicle han assegurat que els altres quatre (acompanyats de més persones que no s'han pogut identificar) els van començar a increpar a través de la finestreta del copilot. Això va fer que la víctima que va acabar perdent dues dents per un traumatisme baixés del cotxe. Segons ha declarat per videoconferència, de seguida es va adonar que "tindria problemes" perquè el van rodejar amb actitud "molt agressiva". De sobte, ha dit, va notar un cop molt fort a la cara que el va fer caure a terra. "Els meus amics van sortir del cotxe per ajudar-me", ha afegit.

Els tres sostenen que el grup "agressor" el formaven unes vuit persones. De seguida, però, va arribar un cotxe de Mossos d'Esquadra, que anaven de paisà, i el grup es va dispersar. Els agents han exposat que van veure com els quatre acusats marxaven corrent, i els van poder interceptar i detenir a escassos metres de la discoteca.

L'altre grup, en canvi, relata que la discoteca ja havia tancat i estaven xerrant tranquil·lament a l'exterior quan un cotxe gairebé els envesteix. Quan els van recriminar, afirmen que va baixar un dels ocupants (el cinquè acusat) amb una porra i va començar a colpejar-ne al cap. Segons la seva versió, van decidir fugir per evitar més problemes.

Tots ells han negat haver propinat un cop de puny a cap dels altres joves i han assegurat que, quan van marxar, hi havia molta gent a fora el local i que no saben què més va passar. "Potser algú s'hi va ficar per protegir-nos perquè estaven molt violents", ha apuntat un d'ells.