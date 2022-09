Una celebració ben dolça

Estàs en un concurs de televisió i estàs a punt de guanyar un dels premis més suculents. Abans, però, has de respondre a la pregunta següent: "Sabries dir cinc títols de pel·lícules on aparegui el mot xocolata?" Quins et venen al cap? A veure si en trobes cinc!!! Si ho fas no guanyaràs cap premi, però hauràs estat pensant una estona amb la xocolata, la gran protagonista del dia. I és que avui és el dia internacional de la xocolata.

A Pyrénées Andorra disposes d'un gran assortit de xocolates perquè celebris aquesta efemèride com cal. De fet, la xocolata aporta grans beneficis per la nostra salut, com ara, reduir els nivells de colesterol dolent, redueix els nivells d'estrès i és un òptim antidepressiu. Tot això si el percentatge de cacau que contingui la xocolata sigui alt. És el cas de la casa Valrhona, que compta amb la certificació B Corp amb la finalitat de crear un sector del cacau just i sostenible. Una empresa, Valrhona, que es posiciona en temes socials i ambientals com la lluita contra l'escalfament global i la reducció de l'empremta de carboni. A la secció d'alimentació dels grans magatzems trobaràs des de bombons com tauletes de xocolata de diferents sabors.

La xocolata sempre et fa quedar bé. Si mai has de fer algun detall a algú i no saps que regalar, una caixa de bombons és una opció. La col·lecció d'or de Chocolats Godiva t'ofereix aquesta possibilitat.

Una altra casa de xocolates que es manté en la línia que la firma anterior és Maxim's de París que a més d'oferir-te capses de bombons o trufes té d'altres productes originals, com són, els ous de xocolata.

Finalment, la firma francesa Le Comptoir de Mathilde ha sabut relacionar el producte, la xocolata, amb el món del cel·luloide. Prova d'això la trobem amb els articles que ha creat ambientats en l'univers de Harry Potter. A Pyrénées Andorra trobaràs, per exemple, un dels elements protagonistes dels partits de Quiddichts que se celebren a Hogwarts en format xocolata: l'snitch daurat.

La xocolata no serà un dels productes originals d'Andorra, però sí un dels souvenirs més adquirits pels turistes. Siguis visitant o no d'Andorra, avui et mereixes un trosset de xocolata per celebrar el seu dia com cal.