Cementiris florits i més visitants per Tots Sants

Andorra la VellaEls cementiris d'arreu del país han tornat a la vida aquest dilluns, i al llarg de tot el cap de setmana, amb la celebració del dia de Tots Sants. Tot i que la pandèmia del coronavirus segueix activa al país, la millora l'evolució sanitària, la disminució de les restriccions i el bon temps, han propiciat que els ciutadans vagin a visitar els seus familiars i éssers estimats als cementiris d'Andorra. Així doncs, els ciutadans han tornat a omplir de flors i ofrenes els santuaris de descans dels difunts en una jornada marcada altre cop, malgrat que en menor mesura, per les mesures de restricció per prevenir la propagació del coronavirus.

D'aquesta manera, els cementiris han rebut un degoteig constant de visitants. Tanmateix, i tal com han explicat des del servei de circulació d'Andorra la Vella, l'increment de l'afluència va arribar fa aproximadament dues setmanes, quan els més cauts, en vista de l'arribada del dia dels difunts, els familiars es començaven a apropar a la instal·lació per netejar i guarnir les tombes, tot i que no amb la mateixa previsió que l'exercici passat, quan les mesures per la irrupció del virus recomanaven dur a terme la visita amb antelació per evitar aglomeracions. Aquest any, però tot i que igualment s'aconsella l'ús de la mascareta, de gel hidroalcohòlic i mantenir la distància de seguretat, diversos visitants anaven sense protecció facial. En aquest sentit, els agents comunals controlaven l'aforament dels recintes i en alguns casos recomanaven a la població que utilitzés la mascareta.

La festivitat de Tots Sants també és una jornada de goig per sectors econòmics com les floristeries, les quals preparen les comandes amb previsió i tenint en compte el volum de reserves i possibles demandes d'última hora que els puguin arribar. Com és tradició, les flors més sol·licitades per aquestes dates són els centres amb testos de crisantems, els quals representen alegria i eternitat, i les flors de tall, com les roses i els clavells.