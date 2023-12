El cent per cent dels tràmits del Govern es podran fer telemàticament el 2024

Andorra la VellaEl cent per cent dels tràmits del Govern es podran fer en línia de cara al 2024. Així ho ha assegurat aquest dijous la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, durant la sessió de preguntes al Govern del Consell General. A hores d'ara, però, l'executiu encara treballa en la digitalització de més de 200 tràmits per tal d'assolir aquest objectiu l'any vinent. La culminació d'aquesta fita, per tant, suposarà el primer pas per implementar la finestreta única, un mecanisme que permetrà la gestió de documents entre comuns i Govern des de qualsevol administració. Precisament, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, volia conèixer els terminis i l'estat d'evolució d'un mecanisme que "ja preveu la llei del codi de l'administració" i que, per tant, "és una obligació legal que té el Govern i els comuns". A la vegada, també ha demanat si la finestreta única inclourà els tràmits relacionats amb la CASS, el SAAS, Andorra Telecom i FEDA.