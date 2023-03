Un centenar de manifestants en la protesta contra el centre de recerca a Ordino

Andorra la VellaUn centenar de persones liderades per Enric Dolsa i Carine Montaner, els dos líders del grup contrari a la ubicació d’un centre de recerca en immunologia i de lluita contra el càncer i malalties neurodegeneratives, s’han manifestat avui en una marxa silenciosa pel centre comercial. Consideren, segons un manifest que han fet públic, que Ordino no “és el lloc idoni des d’una perspectiva mediambiental” per acollir la instal·lació perquè la parròquia és reserva de la biosfera. I Andorra, en general, tampoc perquè pot acabar sent un paradís per a la biomedicina. Tampoc creuen que hi hagi prou recursos per al correcte control de la instal·lació. I es conclou que no es pot córrer aquest risc.