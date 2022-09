Un centenar de voluntaris recullen més de 150 quilograms de brossa

Andorra la VellaUn centenar de voluntaris han recollit aquest dissabte més de 150 quilograms de brossa en el marc de la celebració del Clean Up Andorra. Segons informa RTVA, la iniciativa ha tingut molt bona acollida per part de la població, sobretot entre els joves, qui consideren que és necessari participar per cuidar el medi natural que els envolta. Entre els residus que s'han recollit, la majoria són ferros, microplàstics i molta deixalla.

La iniciativa no només pretén deixar els espais naturals nets, sinó també conscienciar la població de la importància d'actuar amb responsabilitat. Marta Patxot, una membre de l'organització de Clean Up Andorra, ha comentat que, "a vegades, la gent llença brossa amb una actitud inconscient, "pensant que és un plàstic molt petit, però aquest plàstic pot estar-s'hi 500 o 1.000 anys".