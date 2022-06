El centre esportiu de Sant Julià es podrà utilitzar com a alberg provisional en casos d’emergència

Sant Julià de LòriaEl centre esportiu LAUesport es podrà convertir en un alberg provisional en casos d'emergència. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han signat aquest dilluns a la tarda el conveni perquè els espais del centre puguin albergar fins a 100 persones que es trobessin afectades i en situacions de vulnerabilitat per alguna catàstrofe. LAUesport es converteix en el quart alberg provisional que hi ha al país després del quin hi ha al Pas de la Casa, a Ordino i al pavelló Joan Alay. "Estem mirant si en podem obtenir un altre a Canillo" per donar resposta a la vall d'Encamp i Canillo, ha expressat el ministre, assegurant que ja s'està treballant amb el comú amb una solució similar a la de Sant Julià o del Pas de la Casa, i que esperen que pugui ser una realitat de cara l'any vinent.

Amb la signatura d'aquest conveni, el Govern busca aconseguir indrets dins les valls d'Andorra amb les quals donar cabuda, eventualment, a ciutadans en el cas que hi hagués alguna catàstrofe. "Aquests albergs es fan en edificis que té el Govern" o mitjançant col·laboracions amb els comuns, ha manifestat Rossell, remarcant que es tracta d'una qüestió preventiva. Per la seva part, Majoral, ha indicat que el comú ha cedit espais del magatzem del centre esportiu d'entre 40 i 50 metres quadrats per poder guardar tot el material necessari en cas de necessitat, però ha comentat que espera que aquest conveni no s'hagi d'utilitzar mai. El conveni, que entra en vigor aquest dilluns, té una durada inicial d'un any i es renovarà tàcitament per períodes anuals.

Pel que fa a l'alberg provisional de Sant Julià de Lòria, tal com ha explicat i mostrat el director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons, consta, primer de tot, d'una entrada i d'un punt de recollida de dades on es registra a la gent i on se'ls dona una polsera per poder censar a tothom. A continuació, a l'espai de la pista del LAUesport s'hi ubicaria la zona pròpia de l'alberg amb diferents espais. "Trobarem una zona infantil, un punt d'informació i un punt sanitari", ha detallat Pons, afegint que també hi hauria un espai de treball per les treballadores socials. En aquest punt, també s'hi ubicaria la zona de descans al centre del pavelló. "En aquesta zona provisional les persones hi podrien passar entre 3 i 4 dies", ja que només hi ha llits de campanya i mantes, ha declarat.

Pons ha remarcat que no es tracta només de trobar un espai per a la zona de descans com podria ser el centre esportiu, sinó també d'una sèrie d'equipaments propers per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que hi pugui haver. Així, el tercer pis del centre connecta amb les escoles franceses de Sant Julià de Lòria on hi hauria un espai exterior i també el menjador, amb capacitat fins a 120 cadires per a adults i una zona per a infants amb fins a 60 cadires. En aquest sentit, Majoral ha destacat que l'espai és ideal. "Tenim un espai per la zona de descans i a la part superior tenim la sort que hi ha les escoles franceses i aquestes ja disposen d'una cantina i uns menjadors, i, per tant, la coordinació de tot plegat, fa que sigui un alberg òptim", ha indicat.

El desplegament estratègic d'aquests albergs provisionals reforça els recursos dels quals ja disposa el departament de Protecció Civil gràcies a la col·laboració que va establir amb la Unió Hotelera i Autèntics Hotels recentment, que permetria disposar de fins a 7.000 llits en una trentena d'hotels.