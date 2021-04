El centre de recerca de Grífols a Ordino donarà feina a una cinquantena de persones

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest dimecres –la raó bé s'ho valia– a la roda de premsa posterior al consell de ministres per explicar l'acord que el Govern ha signat amb la farmacèutica Grífols per crear un centre de recerca a Ordino. “És una excel·lent notícia. He de mostrar el meu agraïment perquè comparteixin aquest projecte amb nosaltres”, ha dit el dirigent, qui considera que la recerca i la innovació “han d'acabar sent la clau de volta del teixit productiu del país postpandèmia”.

Les converses amb Grífols van començar a l'estiu, i ha agraït la tasca feta per les secretaries d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, i Telecomunicacions i Infraestructures. Com ja s'ha explicat, la societat estarà participada en un 20% pel Govern a través d'Actua Empresa i el 80% per una filial de Grífols.

El Govern posarà a disposició de la societat l'ús del terreny de casa Rossell anomenat Prat de la Farga per construir les instal·lacions. Se cedirà l'ús per un període renovable de 25 anys. L'executiu adequarà els accessos i farà una aportació anual fixa de 200.000 euros, independentment dels resultats que generi la societat. Grífols assumirà la construcció, gestió i manteniment de l'edifici, el dotarà de recursos, i garanteix que tindrà un tracte preferent amb la societat andorrana.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que la instal·lació hauria d'estar en funcionament al llarg del 2023, i que en una fase inicial hi treballaran una cinquantena de persones. “Serà un dels pocs centres de recerca immunològica d'Europa”, ha dit.