Quants youtubers resideixen a Andorra?

Andorra la VellaEl nombre de youtubers espanyols que resideixen a Andorra és menor al que es pressuposa pel revolt mediàtic de la seva presència al Principat. Segons han explicat fonts immobiliàries i seguint els llistats que s'han publicat, actualment hi ha menys d'un centenar d'streamers espanyols vivint a Andorra. És cert, però que una part important dels més destacats estan vivint al Principat.

Les fonts consultades han comentat que en l'últim any les arribades han estat amb comptagotes. Els motius són diferents. El primer és que l'augment dels requisits econòmics per part de Govern han reduït l'interès dels youtubers de la graella mitjana d'ingressos. Xifres que no suposen cap problema per El Rubius o TheGrefg són un inconvenient per als streamers d'ingressos més modestos. Els 600.000 euros que s'han d'invertir ja requereix un nivell d'ingressos important. Dels més importants és difícil que en vinguin més a menys que hi hagi un enduriment fiscal a Espanya.

El segon motiu és l'augment de la pressió d'Hisenda en el control amb els youtubers que viuen fora d'Espanya. Estan utilitzant els senyals de telèfon mòbil per detectar si passen menys de la meitat dels dies de l'any a Andorra. Només amb aquesta dada ja poden engegar una cacera fiscal.

L'efecte Andorra s'ha anat esmorteint i una part dels youtubers que hi viuen han manifestat que és complicat per la menor vida social i la falta d'atractius de les grans ciutats. La seguretat i la fiscalitat són factors importants, però els streamers també valoren un estil de vida que a Andorra és complicat. Territoris espanyols com les Canàries ja han ofert tractes fiscals favorables als youtubers que vulguin viure a les illes. Fins i tot van fer públic que hi convidaven a que es traslladin a aquells que hi viuen a Andorra.

Llistat dels youtubers residents més coneguts: