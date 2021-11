La CG-3 comptarà a partir de divendres que ve de doble carril de baixada en direcció a Escaldes-Engordany

La MassanaA partir de divendres de la setmana que ve el tram de la CG-3 entre la rotonda d'Anyós i la del túnel dels Dos Valires comptarà amb dos carrils de baixada. Amb aquesta mesura s'espera que es pugui agilitzar el trànsit en aquest punt, que és un dels més conflictius quant a retencions tal com ha manifestat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy. "A la vall del nord viu pràcticament el 20% de la població del país, unes 16.000 persones, i al matí entre les sis i mitja i les nou es concentren més de 1.800 vehicles, per tant era imprescindible, necessari i jo diria que urgent fer el màxim possible per activar la via", ha manifestat Filloy, que ha agraït a la constructora i als tècnics del Govern que hagin fet aquest esforç per poder habilitar aquests dos carrils que estaran oberts el 90% del temps, ja que podria ser que en moments puntuals fos necessari tancar-ne un, perquè les obres a la zona continuen.

D'aquesta manera, a partir de divendres de la setmana que ve, els vehicles que baixin de la Massana tindran un carril per on circular i els que ho facin des d'Anyós, també. El que no podran fer, els que vinguin d'Anyós, és girar a la primera rotonda i anar a la Massana, sinó que hauran de girar a la dels Dos Valires. Filloy ha recordat que les obres en aquest punt de la CG-3 han de finalitzar al mes de maig i que una primera fase ja està enllestida. En aquesta segona s'està seguritzant i estabilitzant el vessant rocós i a més es construirà una vorera, a més dels dos carrils. Ara es farà una senyalització i una pavimentació provisional a l'espera que es pugui fer la definitiva, amb la qual cosa, els dos carrils habilitats no seran amb cons sinó en carrils senyalitzats.

"Era important tenir-ho enllestit com més aviat millor", ha defensat Filloy, i més de cara a divendres que és quan comença el pont de la Puríssima i s'espera una gran arribada de vehicles.

La cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha destacat que valoren "molt positivament" aquesta habilitació del doble carril. "Ho rebem amb gran satisfacció perquè tenim un gran problema de trànsit a la Massana", ha manifestat, tot recordant que el comú ha fet algunes accions que han servit per millorar la circulació. D'aquesta manera, ha detallat que ara ja no tenen problemes en l'entrada al poble venint des d'Ordino i Arinsal, gràcies a certes mesures com els canvis d'horari de l'escola francesa, però ara la cua es concentra a la sortida i, per tant, considera que el doble carril "alleugirà el trànsit molt". "És una gran satisfacció", ha valorat.

Qüestionada sobre la construcció del vial en direcció a Ordino i que hauria de ser la solució definitiva la cònsol menor massanenca ha reconegut que potser ara, en el context de la pandèmia i l'esforç que ha hagut de fer el Govern, "no és el moment més adequat per fer el desviament" i ha manifestat que esperen que "en un futur" sí que es pugui construir, però ha reivindicat entrades adequades "perquè hi hagi un accés fàcil i continuem tenint vida a la Massana".