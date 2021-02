Ciències en format digital

Andorra la VellaLa Jornada de les Ciències que cada any organitza el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior arriba a la vintena edició i se celebrarà de manera telemàtica el dimecres 10 de març. La jornada començarà a dos quarts de nou del matí amb la inauguració a càrrec de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla; la presentació per part dels professors dels tallers i dels treballs d’investigació que es duen a terme en cada centre educatiu i una conferència de la doctora en ciències químiques Pilar Mateo.

Aquesta proposta pretén que alumnes i professors reflexionin, plegats, a l’entorn d’una qüestió d’actualitat. El tema escollit per a aquest any en l’àmbit de les ciències ha estat ciència i salut.

Professors de les diverses assignatures científiques de batxillerat participen en l’organització de la jornada, que busca, d’una banda, dinamitzar les assignatures de biologia, matemàtiques, i física i química per despertar l’esperit crític dels joves i, d’altra banda, permetre a professors dels tres sistemes educatius treballar plegats i compartir experiències educatives. Aquest any hi prendran part 160 alumnes i dotze professors de l’escola andorrana de batxillerat, el col·legi María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el col·legi Sant Ermengol.

Pel que fa a la conferenciat escollida aquest any, cal destacar que Mateo és una científica reconeguda internacionalment en el camp de la química. Figura en el rànquing de les deu dones científiques més prestigioses d’Espanya, així com en els cent primers llocs de les dones científiques més prestigioses del món. Oferirà la xerrada ‘Emprenedoria, ciència i compromís social’, en la que explicarà la lluita contra els insectes que transmeten malalties endèmiques com el Chagas, la malària, el dengue o el chikungu.

En el marc de la jornada, el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, amb el patrocini de FEDA Cultura i en col·laboració amb els docents, amb la voluntat de fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica, es convoca la 4a Trobada de joves científics. Cada escola participant presentarà el seu treball en format telemàtic a partir de dos quarts d'onze del matí. Les escoles que prenen part en aquesta trobada són el Lycée Comte de Foix; escola andorrana de batxillerat; María Moliner; Sant Ermengol; Sagrada Família; Col·legi Janer; escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp i escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino.