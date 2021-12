Cinc estudiants del MIT faran classes al país

Andorra la VellaAmb els objectius de "millorar les competències en anglès"; "fomentar vocacions científiques" i també despertar aquestes vocacions entre les noies, cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) duran a terme el mes de gener una estada a centres de batxillerat i formació professional del país. Es tracta de la quarta edició del Global Teaching Lab, un programa que s'emmarca dins del projecte MISTI (MIT International Science and Technology Initiatives) i que permet que aquests joves estiguin tres setmanes fent classes als diferents centres.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, valora de forma molt positiva aquesta iniciativa pels beneficis que comporta i ha destacat el fet que arribi a la quarta edició. El projecte compta amb la col·laboració de Vall Banc, que aporta 12.800 euros per als desplaçaments i la cobertura de tots els tràmits. Aquests joves s'allotgen aquestes tres setmanes amb famílies del país, amb la qual cosa el projecte també té un "valor afegit", ja que es duu a terme "un intercanvi molt ric". La titular d'Educació també ha volgut subratllar el benefici que aquestes estades aporta als docents amb els quals treballaran aquests joves durant la seva estada.

Els diferents estudiants, tres noies i dos nois, faran classes a diferents escoles. Així, William J. Kuhl, que cursa un bachelor of science in aerospace engineering, impartirà classes de física i química al col·legi Sant Ermengol; Audrey Gatta cursa un bachelor of science in design, minors in economics and spanish, impartirà classes de matemàtiques, física i/o biologia al Lycée Comte de Foix. Ashley Teng, que estudia un bachelor of science in mechanical engineering, farà classes de física, matemàtiques i/o enginyeria a l'escola andorrana de batxillerat; Devin Seyler, que cursa un bachelor of science in physics and mathematics, minor in energy studies farà classes de física i/o matemàtiques al centre de formació professional d'Aixovall i Elisabeth Daniela Bullock que està fent un bachelor of science in mathematics with computer science ajudarà en les classes de física, química i/o biologia al col·legi espanyol María Moliner. Vilarrubla ha emfasitzat el fet que siguin tres noies, ja que això contribuirà a despertar les vocacions científiques entre les joves. "Espero que animin altres noies", ha destacat.

El director general de Negoci de Vall Banc, Sergi Martín, ha manifestat que estan "orgullosos" d'arribar al quart any podent aportant "talent de primeríssim ordre" al país i que això pugui "enriquir" el jovent d'Andorra. En aquest sentit, ha manifestat que aquestes estades són "una font de saber i innovació" i ha destacat que desitgen que aquestes siguin profitoses. Cal recordar que l'any passat, arran de la pandèmia, aquests intercanvis no es van poder dur a terme.