Cinc nous efectius al cos de banders a partir del 2024

Andorra la VellaCinc nous efectius entraran a formar part del cos de banders a partir de l'any que ve. Així ho ha anunciat i celebrat l'actual director del cos, Ferran Teixidó, aquest dimarts al migdia en el marc de l'acte en homenatge al seu patró, Sant Francesc d'Assís. Una convocatòria que estava prevista celebrar-se el passat 11 d'octubre, però que es va ajornar pel fet que va coincidir amb la defunció de l'excap de Govern, Antoni Martí. "Avui celebrem aquesta diada en honor seu" ha assegurat Teixidó durant el seu discurs.

La cerimònia, on han assistit diversos representants polítics del país, ha comptat amb els parlaments per part de Teixidó, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el cap de Govern, Xavier Espot, i amb un reconeixement per la tasca dels banders David Castell, Martí Cervera, Esteve Feliu, i el gos Thai. En aquest sentit, Teixidó ha destacat que la tasca del cos va creixent cada vegada més i ha destacat l'increment de trucades, que en aquests moments, ja supera les 2.800 "Segurament acabarem l'any amb 3.000 trucades. El fet important és continuar mantenint el mateix nivell d'exigència" ha destacat Teixidó. Per altra banda, el director del cos ha anunciat que, des de principi d'any i fins avui, els banders han realitzat 950 controls de caça, han abatut 225 porcs senglars i han obert 80 expedients sancionadors, entre ells, aquells que fan referència als atestats de gossos perillosos, caça o pesca. A més, Teixidó ha recordat la implicació del cos de banders en les jornades transfrontereres 2023, on van esdevenir els amfitrions del certamen.

Teixidó, a més, ha explicat que amb la incorporació d'aquests cinc nous efectius, el cos comptarà amb un total de dinou membres. "Portàvem tres anys amb tres edictes i només ha entrat un candidat per edicte" ha lamentat el director del cos. Tot i això, Teixidó ha celebrat que, sortosament, s'ha pogut fer un esforç de divulgació que, finalment, s'ha traduït amb aquest augment de places considerable. "Ens fa il·lusió incorporar aquests nous agents a partir del 2024" ha admès el director del cos. Tot i això, Teixidó ha assumit que des del cos s'hauria de fer un esforç extra per incorporar més dones. "Hem de trencar aquesta barrera. En el moment que comencin a entrar banderes i altres dones s'hi vegin reflectides, podrem canviar la situació" ha apuntat el director del cos mentre assegurava que el problema no està relacionat amb les proves d'accés, ja que "estan molt ben adaptades a tothom".

Davant d'una pregunta formulada per la premsa amb relació a l'ós que va ser detectat pel cos el passat octubre al nord del país, Teixidó ha recordat que "estem totalment preparats per l'arribada d'aquesta espècie" i que, en tot cas, aquest episodi va ser bastant mediàtic perquè se'l va identificar a través d'una fotografia que es va compartir a través de les xarxes socials. "Sabem que és un os jove i que no és conflictiu. Tot i això, en qualsevol cas, estem preparats per qualsevol classe d'intervenció" ha volgut deixar clar Teixidó.

Andorra podria ser declarada Reserva de la Biosfera al 2024

Espot i Casal han mencionat durant la seva intervenció a l'acte que l'executiu està treballant en un dossier per presentar Andorra com a candidata a esdevenir el primer país a ser declarat íntegrament Reserva de la Biosfera. Un reconeixement que atorga la UNESCO amb l'objectiu de protegir la diversitat biològica i cultural d'un territori. "Hem recuperat tota la feina que s'ha fet fins ara per Andorra Recerca + Innovació. Ja hem fet una reunió i aquesta setmana o la vinent en tenim una altra d'programada on assistirà la ministra d'Afers Exteriors pel seu component multilateral" ha anunciat Casal mentre afegia que el dossier es troba pràcticament redactat i a punt de presentació, tot i que falta incorporar alguna informació complementària referent a la zonificació de la Vall del Madriu que es troba en mans del comú d'Escaldes-Engordany.