Una cinquantena de persona treuen burilles dels carrers

Andorra la VellaUna cinquantena de persones han participat aquest dissabte a la Burillada Nacional, una iniciativa que pretén netejar la via pública de cigarretes i conscienciar sobre els efectes del plàstic al medi ambient. Segons informa RTVA, els voluntaris han començat a recollir burilles dels carrers de totes les parròquies al migdia i amb pocs minuts han pogut comprovar el poc compromís d'alguns amb la preservació mediambiental.

La iniciativa, organitzada per Rafeles Edén Andorra i Andorra Solidària, busca pal·liar la manca d'informació sobre els efectes de les burilles al medi natural i la seva alta toxicitat. Cal destacar que cada any es llencen més de cinc bilions de cigarretes a terra. "No ens adonem dels efectes que té la burilla en el medi ambient, no simplement en el nostre medi, sinó també al mar, i els efectes que té en nosaltres mateixos, ha explicat Sònia Figueras, de l'entitat Andorra Solidària".

Els organitzadors preparen per a la fira d'Andorra la Vella un taller on exposaran els efectes d'aquestes deixalles en el medi natural.