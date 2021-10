Una cinquantena de persones es concentren a Andorra 'per un canvi global'

Andorra la VellaFa 10 anys, el 15 d'octubre de 2011, va ser notícia...

La Plaça del Poble ha estat l'escenari escollit pels andorrans que han volgut mostrar aquest dissabte el seu suport a la convocatòria mundial de manifestacions per reclamar un canvi global, seguint l'estela que va iniciar el moviment del 15-M de Madrid i amb rèpliques a prop d'un miler de ciutats de tot el món. Cinc mesos després de l'acampada simbòlica de la plaça del Sol que va donar vida al moviment dels indignats, milers de persones han tornat a prendre els carrers de les ciutats de tot el món. 50.000 a Roma, unes 250.000 segons l'organització de Barcelona, 500 a Tokio i molts altres en les 900 ciutats que s'han sumat a la manifestació mundial Units per un canvi global.

A Andorra, una cinquantena de persones s'han reunit aquest dissabte a la tarda a la Plaça del Poble de la capital per demostrar el seu malestar amb la situació de crisi actual i les solucions que des dels governs s'estan aportant. Solidaritzats amb el moviment dels indignats, han escrit missatges sobre l'atur, les poques perspectives de futur que tenen els joves, les retallades en sanitat i educació o la corrupció.

Guillem Montoliu, encarregat de llegir el manifest, ha explicat que s'han concentrat seguint la convocatòria realitzada a través de les xarxes socials perquè els governs 'retallen drets bàsics pel ciutadà, com l'educació i la sanitat, ho fan contra la seva voluntat ja que no se'ls ha consultat'. Ha reconegut que no es tracta d'un acte específicament andorrà, sinó que és un moviment a nivell mundial, ja que també vivim una crisi global. Sobre el fet que les concentracions tinguin més acollida en altres ciutats, Montoliu ha apuntat que 'a Andorra no hi ha gaire indignació perquè la gent que s'ha quedat sense feina ha de marxar del país perquè es queda sense sostén'. D'altra banda, s'ha mostrat satisfet per la resposta dels ciutadans ja que era una convocatòria espontània i 'ningú hauria imaginat que s'hagués pogut fer'.

Per la seva part, una altra de les assistents a la concentració, Trini Lozano, s'ha mostrat crítica amb uns 'governs que estan dominats per la banca mentre els treballadors cada dia estan més ofegats' i per aquest motiu ha volgut donar suport a la iniciativa i mostrar el seu rebuig en una pancarta.

L'acte ha acabat amb la lectura del manifest del 15-O Units pel canvi global, que és comú per a totes les iniciatives convocades per aquest dissabte i que resumeix les principals reclamacions del moviment dels indignats: la cobertura dels drets bàsics com l'accés a un habitatge, una feina, l'educació o la participació política; un govern al servei del poble, la regulació dels càrrecs polítics o la crítica a una societat que valora els diners per sobre de l'eficàcia i el benestar social.