Una cinquantena de persones tornen a vestir Andorra d'orgull LGTBI

Andorra la VellaAndorra s'ha tornat a vestir d'orgull LGTBI aquest dissabte a la tarda per reclamar la dignitat, la visibilitat i els drets del col·lectiu. D'aquesta manera, una cinquantena de persones han marxat al llarg de l'avinguda Meritxell fins al carrer Callaueta per reclamar un avançament més ferm i contundent cap a una igualtat real i dignificativa. Així ho ha manifestat la presidenta de Diversand, Rocio Soler, qui ha exposat que, tot i que des del Govern ja s'hagin començat a fer passos endavant, "això només la punta de l'iceberg i encara ens queda molt camí per recórrer", considerant que al Principat "estem avançant a bon ritme". "Potser hem començat a caminar tard, però crec que la sensibilitat cada vegada es més gran, hi hagut avenços i se segueix treballant", ha indicat.

En aquest sentit, ha posat l'accent amb el lema del Dia de l'orgull d'enguany, 'La diversitat no és un joc', fent referència a les discriminacions que encara es donen, sobretot, en l'àmbit esportiu. Soler ha comentat que es tracta d'un àmbit molt necessari pel desenvolupament de la persona, la socialització i la salut física i emocional, però també és un espais on "constantment" es parla de classificacions sexistes i es refermen els estereotips de gènere. És per aquest motiu, que durant la lectura del manifest han volgut tenir unes paraules per Hocine Haciane, qui ha esdevingut un referent per moltes persones del col·lectiu LGTBI que practiquen esport. "La seva visibilitat empodera al jovent i serveix per animar a continuar amb orgull la pràctica de l'esport que t'agradi independentment del que sigui i de qui siguis", ha proclamat.

Un altre dels punts destacats ha estat la necessitat de transmetre valors d'igualtat i la diversitat a través de l'educació des de la infància, motiu pel qual des de Diversand aposten fermament per la pedagogia, afirmant que "si no hi ha diàleg i ens apropem des de l'educació és difícil que ens entenguis". A més, també ha reiterat la necessitat de disposar d'una legislació LGTBI que treballi intensament pels seus drets, ja que "hi ha molt àmbits on el col·lectiu pateix vulneració", i ha apuntat que a la prompta aprovació de la llei qualificada de persona i família al Consell General, la qual permetrà que els ciutadans transsexuals puguin canviar-se el nom i el gènere.

Per la seva banda, la ministra d'Afers Socials, Igualtat i Joventut, Judith Pallarés, qui també ha estat present a la celebració, ha afirmat que el text serà votat al parlament abans que finalitzi l'actual període de sessions, és a dir, durant aquest mes de juliol. A banda, ha ressaltat la necessitat de celebració el Dia de l'orgull perquè totes les persones, se sentin i s'identfiquin amb el que sigui, puguin "sentir-se lliure i patir cap mena de discriminació".