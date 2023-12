Un cinquè premi de la Loteria de Nadal, venut a la Seu d'Urgell

Andorra la VellaUn dels cinquens premis de la Loteria de Nadal d'enguany ha esquitxat la Seu d'Urgell. Es tracta del 88979, del qual se n'ha venut alguns dècims al punt de venda ubicat al carrer del Bisbe Iglesias Navarri, al local de la Llibreria Salvat.

Tal com sol passar des de fa uns anys, aquest i la resta de premis han estat molt més repartits i dispersos que anys enrere, pel fet que actualment es pot adquirir qualsevol número des de qualsevol punt de venda d'arreu de l'Estat. Això fa que ja siguin molt estranys els casos en què un premi de la Grossa cau en una sola entitat o població. Així, per exemple, aquest 88979 també s'ha venut a Sort i en una vintena més de municipis d'arreu de Catalunya, entre els quals hi ha Barcelona, Lleida, Cervera, Igualada, Terrassa, Sarrià de Ter, Vilafranca del Penedès, Figueres, Calella, Aitona i Alcanar, per esmentar-ne algunes.

Jordi Salvat, responsable de la Llibreria Salvat, ha explicat a RàdioSeu que, tot i que de moment desconeixen quants dècims n'han venut i quants diners han repartit (cada dècim premiat amb el cinquè rep 6.000€), estan contents perquè "sempre és una alegria repartir felicitat a algú". I tot i que ja saben que no n'han venut una gran quantitat, celebra el fet que la Seu aparegui a la llista de municipis agraciats, perquè això sempre ajuda a promocionar els llocs de venda de la ciutat.

El venedor ha recordat que en el cas d'establiments com el seu no es dediquen a vendre loteria en exclusiva, com les ja conegudes administracions oficials, sinó que tenen llicència per combinar aquest servei amb les seves altres activitats, com són la de llibreria-quiosc i també la venda de tabac i licors. Tot i això, venen per màquina participacions de qualsevol dels sortejos de Loteries i Apostes de l'Estat.

Pel que fa a la grossa, enguany ha correspost al 88008. Com la resta de premis, ha estat molt repartit geogràficament i, per exemple, a Catalunya se n'ha venut dècims a Barcelona, Sant Vicenç dels Horts (una sèrie), Montblanc, Lleida, Tortosa, Manresa, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Girona, Horta de Sant Joan i Reus.

Un dels quarts premis deixa 33 milions a Granollers

El número que ha deixat més diners a Catalunya ha estat un dels quarts premis, el 41147, del qual se n'ha venut 165 sèries al centre de Granollers, on es calcula que han repartit 33 milions d'euros. L'altre quart, el 93361, s'ha repartit entre València, Alacant i Sevilla.

Quant a la resta de premis, han estat:

Segon premi: 58303 (venut en part a Barcelona, Sant Joan Despí i Palamós)

Tercer premi: 31938 (venut íntegrament a Biar, a l'Alt Vinalopó)

Els altres cinquens: 01568 | 37038 | 45353 | 54274 | 57421 | 86007 | 92023