El circuit Alps Tour de golf arriba a Aravell

AravellAravell Golf open by Crèdit Andorrà serà el torneig de professionals que es disputarà a la localitat de l'Alt Urgell a partir del 16 de juny dins del circuit europeu Alps Tour. Serà la primera vegada que un torneig d'aquestes característiques es disputi al camp d'Aravell i Crèdit Andorrà és el patrocinador principal del torneig. En aquest sentit, el director de l'àrea Negoci Bancari Andorra de l'entitat, Martí Alfonso, ha destacat l'aspecte internacional d'aquest circuit, el qual "posa el camp d'Aravell al mapa de les grans competicions del món del golf".

Durant la presentació del torneig, Alfonso ha recordat que l'economia del territori està basada en el sector dels serveis, principalment amb el turisme, i, per tant, a través de l'esport i d'aquests esdeveniments esportius, des de Crèdit Andorrà "mirem de contribuir a donar a conèixer Andorra i els Pirineus a l'exterior i a posicionar-nos com un destí referent en el panorama del turisme de golf i de muntanya". De fet, l'entitat bancària està molt vinculada a aquest esport, sent patrocinador de la Federació Andorrana de Golf, amb "la voluntat de fer-lo prosperar a escala nacional i internacional", ha expressat. En la mateixa línia, el president institucional d'Aravell Golf Club, Antonio Rodríguez, ha emfasitzat la importància de poder organitzar un torneig d'aquestes característiques. "És la primera vegada que portem un campionat d'aquest nivell i ens farà ser reconeguts arreu d'Espanya", ha manifestat.

Per la seva banda, el promotor de l'esdeveniment, Jose Manuel Lara, ha confessat que el camp d'Aravell va enamorar als directius del circuit Alps Tour, el qual celebra el seu 20è aniversari enguany. "És un circuit on es formen les estrelles del circuit europeu i hi han passat jugadors que al cap de tres o quatre anys han passat a ser número 1 del món", ha explicat Lara, afegint que hi participaran jugadors andorrans, espanyols, francesos, italians o holandesos, entre d'altres. En total, hi haurà 144 jugadors que començaran el torneig el dia 16 i només 40 es classificaran per les rondes del cap de setmana. Lara ha remarcat que es tracta d'una oportunitat única per posar el camp al mapa europeu i també és "una oportunitat única pels jugadors d'Andorra". En principi, es preveu la participació de 7 golfistes andorrans. Concretament, ha informat que comptaran amb la participació de Kevin Esteve, els dos primers classificats del rànquing català, quatre jugadors catalans més que competeixen al circuit i jugadors aficionats d'alt nivell.

Quant al torneig, que s'iniciarà el dijous 16 de juny i finalitzarà el dissabte 18 de juny, Lara ha declarat que ja porten algun temps adequant el camp i creu que les condicions seran les òptimes. Tothom qui vulgui podrà accedir a l'Aravell Golf Club per seguir el torneig i a més, durant aquests dies, hi haurà una exhibició de cops llargs.

Finalment, el president institucional d'Aravell Golf Club ha volgut agrair el suport de Crèdit Andorrà, ja que sense el seu patrocini no seria possible l'organització del torneig.