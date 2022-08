Circulació alternativa a l'RN320 des de França a Andorra durant un any

AndorraL’RN320, una de les rutes per arribar a Andorra des de França, estarà en obres gairebé un any i comportarà que la circulació sigui alternativa. Els treballs van començar dimarts i s’allargaran fins al 16 de juny del 2023. Es tracta de la demolició i construcció del pont Cortal Rousseau que es troba entre Porté-Puymorens i l’estació d’esquí de ‘La Vignola’. La circulació estarà permanentment gestionada per poder donar pas alternatiu i la velocitat de tot el tram quedarà reduïda a entre 30 i 50 km/h segons el tram.