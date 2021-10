CityXerpa i GosSOS promouen una campanya de donació de pinso pels animals de la gossera

Andorra la VellaCityXerpa i GosSOS han arribat a un acord aquest dimecres per a incorporar a l'aplicació mòbil de l'startup andorrana la campanya de donació de pinso impulsada per la gossera d'Andorra. La iniciativa 'Convida'm a menjar' ja es troba en marxa i està disponible a l'aplicació, amb caràcter general, des d'aquest dimecres.

En col·laboració amb el subministrador oficial de pinso de la gossera (Arion), la campanya de GosSOS vol promoure el proveïment d'una alimentació de qualitat en favor dels animals que viuen al recinte. En aquest sentit, l'operativa s'ha dissenyat de manera que per cada sac de pinso que els particulars obtinguin per a les seves mascotes, es realitzarà una donació directa d'un sac per a la gossera.

Les entitats que hi participen estimen proporcionar els recursos necessaris per a la manutenció dels animals que, actualment, suposa una despesa de 10.000 euros anuals a la gossera. El director general de CityXerpa, Bernat Altimir, ha destacat que "CityXerpa es mostra a favor de comprometre's amb aquest tipus d'iniciatives i ha volgut participar-hi amb l'objectiu de reduir el notori impacte econòmic que suposa per a la gossera l'alimentació dels animals que hi viuen".

Conscients d'això, l'empresa d'enviaments a domicili andorrana s'ha sumat a la proposta i ha incorporat a la seva aplicació mòbil un establiment especial amb l'objectiu que la ciutadania pugui contribuir-hi sense haver de desplaçar-se fins a la gossera. Addicionalment, per a totes aquelles persones que, tot i no tenir mascotes, vulguin participar, s'ha activat una opció anomenada 'Pinso Solidari', que permet realitzar donacions sense obtenir cap producte a canvi. En aquest cas, CityXerpa es farà càrrec d'una donació directa de 3 euros per cadascun dels sacs de pinso solidaris que la ciutadania doni.