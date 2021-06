Els ciutadans d'Andorra la Vella poden votar 19 propostes finalistes dels pressupostos participatius

Andorra la VellaEls ciutadans majors de setze anys censats a Andorra la Vella tenen des d'aquest dilluns i fins al 25 de juny per votar les dinou propostes finalistes dels pressupostos participatius. Aquestes dinou idees finalistes són fruit del procés de presentació de propostes que es va cloure amb un total de 134. Entre les que els ciutadans hauran d'escollir hi ha, per exemple, fer un jardí botànic, instal·lar més gronxadors al parc Central, arreglar voravies a punts de la parròquia com Gil Torres o el Cedre, millorar l'accés per a vianants als Serradells o embellir el trajecte del passeig del riu que es troba al costat del parc Central.

El pressupost que el comú destinarà a aquests projectes és de 100.000 euros i tal com han explicat tant la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, com la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, si el projecte que guanya les votacions costa menys de 100.000 euros es podria plantejar subvencionar-ne un altre fins a exhaurir la partida, i al contrari, si el que guanya costa més, el que es farà serà fer-ne una part (per exemple de l'embelliment de voreres) i el comú aportaria la resta de diners, tal com ha destacat Marsol.

La cònsol major ha destacat que el procés en què els ciutadans han fet arribar les seves propostes per als pressupostos participatius ha estat "un termòmetre de les necessitats dels ciutadans" i també ha servit al comú per observar que "no estem tan lluny" ja que hi ha molts dels projectes que el comú ja té sobre la taula. "En el fons els preocupa el que preocupa al comú", ha remarcat la cònsol major, "estem relativament ben alienats", ha conclòs.

Els ciutadans podran votar un màxim de tres propostes a la pàgina web decidim.andorralavella.ad o en els punts de votació telemàtica habilitats al punt d'informació de la gent gran a la Llacuna, a l'Espai Ciutadà o a l'oficina de tràmits del comú a Santa Coloma. La consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatiu ha posat en relleu que ha estat "un procés molt interessant" i ha agraït la implicació de la ciutadania en aquest projecte.

Aparcaments

D'altra banda, i qüestionada pel tancament de l'aparcament del parc Central, Marsol ha destacat que serà durant un període de tres setmanes, i per tant, molt inferior als tres mesos d'altres anys. A més, ha subratllat que hi ha alternatives i que a més durant la celebració del Tour de França s'habilitaran zones que ja es comunicaran. La cònsol major ha incidit en el fet que malgrat el tancament de l'aparcament del Fener, la parròquia compta des del 2016 amb 200 places d'aparcament més i ha recordat que a la zona del Prat de la Creu els ciutadans compten amb els aparcaments Vinyes i el comunal, que "rarament" estan complets. Ha reconegut que evidentment el tancament del parc Central pot comportar "una mica de dificultats" però ha defensat la repercussió positiva que tenen per a l'economia del país esdeveniments com el Tour.