Els ciutadans d’Encamp poden obtenir el certificat electrònic a la mateixa parròquia

EncampA partir d'aquest dilluns, els ciutadans d'Encamp podran obtenir el certificat electrònic acudint directament al Servei de Tràmits del comú i no caldrà que es desplacin presencialment fins al Govern. Durant la roda de premsa celebrada aquest dilluns al matí, la consellera d'Administració i Finances del comú, Josefina Rodríguez, i el director del departament d'Administració, Miquel Alís, han informat que també es podran realitzar altres tràmits des de la parròquia, com la sol·licitud de la targeta Magna, i en breu també s'hi afegirà l'obtenció de la targeta la Blava, la sol·licitud d'atorgament de la targeta especial d'aparcament i la pensió de solidaritat de la gent gran. Fins al moment, tots aquests tràmits s'havia d'acudir al Servei de Tràmits del Govern. De fet, Alís ha indicat que en aquests moments a Encamp es poden fer 80 tràmits presencials del comú, 21 tràmits en línia i 33 tràmits presencials del Govern, més aquests cinc que s'acaben d'incorporar aquest dilluns.

Per la seva banda, la consellera del comú ha indicat que l'objectiu amb aquesta ampliació dels tràmits és facilitar "la relació del ciutadà amb l'administració evitant desplaçaments innecessaris". Així, en el marc de col·laboració entre l'administració central i la comunal, aquests nous tràmits, tot i que s'han de fer de forma presencial, es poden dur a terme al Servei de Tràmits de casa comuna i al Servei de Tràmits del Pas de la Casa, ha dit. A més, ha destacat que amb l'obtenció del certificat electrònic "es podran fer molts més tràmits els 365 dies de l'any" des de casa. D'aquests cinc nous tràmits, Rodríguez ha destacat que dos afecten el col·lectiu de la gent gran i per aquest motiu, des del departament d'Afers Socials, s'informarà aquest col·lectiu sobre la possibilitat d'obtenir-los.

Durant la roda de premsa, Alís s'ha centrat en els avantatges del certificat digital, amb el qual es podran fer els 21 tràmits comunals com la presentació dels rendiments arrendataris o les sol·licituds de bonificació de la taxa d'higiene. També ha avançat que de cara a l'estiu se'n volen incorporar vuit més, com per exemple les autoritzacions per a la instal·lació de terrasses o els certificats de residència, entre d'altres. Per tal de seguir avançant amb la implementació de l'administració electrònica, el director del departament ha manifestat que el comú hi invertirà al voltant de 30.000 euros durant aquest any 2021, i ha remarcat que el comú té "un sistema informàtic potent que ens permet fer aquest pas".

Cal recordar que en les dues oficines de tràmits del comú, a Encamp i al Pas de la Casa, a banda dels tràmits de l'administració, també es poden fer gestions de la CASS o FEDA. De fet, Alís, ha indicat que Andorra Telecom ofereix dos dies per setmana els seus serveis al Pas de la Casa per poder fer tràmits, igual que la Creu Roja, i ha confirmat que estan avaluant la possibilitat de poder fer a la localitat fronterera els tràmits d'immigració, ja que és "una de les demandes més recurrents".

Alís també ha avançat que des del comú estan treballant per crear una nova aplicació de presa de decisions que inclourà diferents indicadors tant de gestió interna del comú com externs, pels comerços de la parròquia. En aquests moments el projecte es troba en fase d'anàlisi i de redacció del concurs, ha informat Alís, afegint que durant aquest primer trimestre també es disposarà d'una pàgina web amb una guia del comerç de forma interactiva.

Finalment, des del comú s'ha informat que des d'aquest 1 de març i fins a finals d'octubre, el Servei de Tràmits de casa comuna a Encamp, es trobarà ubicat a la primera planta del Casal del Poble a causa dels treballs de millora de la ventilació i de l'eficiència energètica que s'estan duent a terme al comú.

Possibles ajudes pel 2021

Després d'aplicar una bonificació del 30% de la taxa d'higiene i de l'impost de radicació durant el 2020, des del comú es plantegen tornar a estudiar alguna d'aquestes mesures de cara al 2021 si la situació no millora. La consellera ha indicat que encara tenen una mica de marge per prendre una decisió perquè encara no s'han facturat els impostos. Durant el 2020, dels aproximadament 1.400 comerços i empreses donades d'alta a la parròquia, ho van sol·licitar el 25%.