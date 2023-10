Clam de Femen a l’ambaixada d’Andorra a Madrid per la legalització de l'avortament

Andorra la VellaDiverses activistes de Femen han protestat aquest diumenge davant l’Ambaixada d’Andorra a Madrid en suport a Vanessa Mendoza, presidenta de l’organització Stop Violències que està processada per difamació i un delicte contra el prestigi de les institucions. Mendoza va afirmar que els serveis socials de Govern obligaven menors violades a tenir els fills per posteriorment donar-los en adopció. L’afirmació era absolutament falsa (el cas que citava era una menor que s’havia quedat embarassada del ‘nòvio’ també menor i quan va voler avortar ja estava de sis mesos i se li va dir que cap metge ho faria, mentre que ni la família de la noia ni la del noi van voler fer-se càrrec del nadó).

Per donar suport a Mendoza, diverses activistes de Femen han protestat aquest matí davant l’ambaixada del Principat a Madrid, on han col·locat a terra un cartell en negre amb les paraules: “Vanessa Mendoza Cortés s’enfronta a un judici per denunciar la prohibició total de l’avortament a Andorra davant les Nacions Unides”. Com és habitual, les activistes han denunciat aquests fets mostrant els pits i pintades al seu cos com “Amb Vanessa Mendoza. Femen”. “Dret Universal a l’Avortament” o “Avortament no és delicte”.

Amb pantalons negres i flors al cap, algunes han portat la bandera d’Andorra, on han escrit ‘L’avortament És Sagrat’. Amnistia Internacional està recollint firmes perquè les autoritats d’Andorra retirin els càrrecs contra ella perquè segons l’organització es deriven “únicament de l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i de la defensa dels drets de les dones”.