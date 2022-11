Natàlia Olmo: "La clau del nostre èxit crec que es troba en la coherència que té la marca on tot està súper treballat"

Després que el dermatòleg li diagnostiqués acne cosmètic, Natàlia Olmo, la cara visible de Maminat, va decidir investigar i endinsar-se dins el món de la cosmètica natural convençuda que en ella trobaria la solució al seu problema. I així va ser. Després d'estudiar cosmètica natural, aromateràpia i aprendre que les plantes tenien moltes propietats per la nostra pell va començar a experimentar a la cuina de casa seva creant les primeres locions que van acabar amb el seu acne. A partir d'aquí, va creure que podia ajudar a altres persones amb el mateix problema i fruit d'això va néixer Maminat.

Avui dia, Maminat compta amb un gran volum de productes naturals, alguns d'ells premiats com els millors en cosmètica ecològica i neta del món. Productes que ja tens disponibles a la secció de perfumeria i farmàcia de Pyrénées Andorra.

La darrera vegada que vàrem parlar, farà qüestió de vuit mesos aproximadament, ens deies que la marca Maminat disposava de trenta-dues referències dins el mercat de la cosmètica natural, ens mantenim en aquesta xifra o ha anat en augment? A què es deu aquest augment?

Hem anat en augment i això té un motiu, el nostre públic ens demanava, per exemple, tindre recàrregues dels xampús i gels de dutxa i així ho vam fer a la primavera. Ara, a l'octubre veu la llum un producte molt especial, Aceite Luz, un oli súper nutrititiu com sempre natural i ecológic per les pells radiades per tractaments de quimio i radioteràpia. De totes maneres, als propers mesos tindrem més novetats però no puc dir encara què és.

On rau la clau de l'èxit de la firma? Avui dia, posicionar-se dins el sector de la cosmètica natural ja tens molt de guanyat, no?

És cert que el públic demana més producte natural i, per això, moltes marques sintètiques es passen a aquest terreny però sense la filosofia o els fonaments que té una marca com la nostra que va nèixer, és i serà natural, sostenible. La clau del nostre èxit crec que es troba en la coherència que té la marca on tot està súper treballat, les nostres etiquetes són de paper de pedra, els envasos són de vidre per fomentar el reciclatge, una marca que va nàixer a la cuina de casa meva pel problema de pell que vaig patir. Llavors crec que tot això junt amb una molt bona qualitat de producte fan que quan proves Maminat, repeteixes. La clau de l'èxit, com sempre dic és esforç, esforç i esforç.

Som més conscients ara dels components que inclouen els productes cosmètics? Potser ho és més el públic més jove que no pas l'adult?

Hi ha cops que penso que sí, hi ha d'altres que no. Estem més conscienciats, però sabem més bé poc dels llistats dels ingredientes dels productes. La consciència és més gran quan patim algun problema de salut, quan tenim nens o si som persones que llegeixen molt.

A quin públic es dirigeix Maminat?

El nostre públic és més femení que masculí, són dones d'entre 35 i 60 anys que es preocupen per la seva salut i per la bellesa

Què fa encarir el producte? Per què fent servir productes naturals hauria de tenir un preu més assequible, no creus? No s'han d'elaborar fórmules específiques amb productes concrets que, al cap i a la fi, fan encarir el producte final.

Maminat és cosmètica natural i ecològica. Els nostres ingredients són naturals i eco. Per tant, sabreu que una tomaca ecològica té un cost com de 4 vegades més alt que qualsevol tomaca, veritat? Amb els ingredients cosmètics passa exactament igual. Crec també que hi ha molts mites. La cosmètica natural i ecològica porta al darrere molta investigació, igual passa amb la sintètica. Et poso un exemple: per traure la línia de maquillatge s'han fet anys d'investigació al laboratori o per aconseguir el protector solar que tenim, també. Per tant, tot el contrari, els productes que fem servir a la cosmètica natural i ecològica són molt més cars que a la cosmètica sintètica.

És curiós que algunes de les marques de cosmètics naturals tenen al darrere un perfil de dona similar (mare de família, emprenedora, amb interès per la preservació del medi...)

Sí, totes les empreses solen respondre a una necessitat que té el públic. Maminat va nèixer d'una necessitat pròpia. Treballava a la televisió i davant les càmeres un ha de tindre maquillatge i cosmètics diaris. Al 2010 em diagnosticaren acne cosmètic per l'ús i per l'abús dels cosmètics sintètics que feia servir. Buscant solució a aquest problema, vaig estudiar cosmetologia i aromateràpia. Set anys després naix Maminat i, per descomptat, el meu problema de la pell es va resoldre.

Cap a on s'encamina Maminat? Com pretén acabar el 2022?

Augmentem un 40% la nostra facturació respecte del darrer any el que significa que la família Maminat augmenta i quan dic família parlo dels clients que confien en la marca. I acabem 2022 amb tres bones notícies: la leche virginal, el protector solar i els coloretes han rebut els premis al millor producte en la seva categoria en els Organics Clean Awards 2022.