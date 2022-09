Es clou el període d'informació pública de l'heliport sense cap al·legació

Andorra la VellaEl període d'informació pública relacionat amb el projecte de l'heliport nacional es va tancar divendres sense que s'hagi presentat cap al·legació. Segons informen des del Govern, en total s'han fet quatre consultes. Aquesta fase, que ha durat un mes, era la que permetia a la ciutadania poder demanar aclariments, fer observacions o proposar millores tant de l'estudi de viabilitat de la infraestructura, com del seu avantprojecte i de l'avaluació d'impacte ambiental.

Un cop finalitzat aquest període, la voluntat de l'executiu és poder adjudicar la infraestructura abans que acabi l'any, un cop s'hagi fet, en primer terme, la declaració de projecte nacional d'interès (PIN).

L'oferta presentada, de l'UTE formada per Helinord i Heliand, inclou una pista principal de 100x20 metres ampliable, una pista addicional dedicada a vols d'emergències mèdiques i de rescat, tres posicions d'estacionament pavimentades i un hangar de més de 800 m². Com a infraestructures addicionals el projecte contempla un edifici terminal i comercial de 900 m² a dos nivells, un bar-cafeteria, una zona per a activitats comercials i un aparcament annex de 60 places.