El club d'activitats comunitàries de Creu Roja, enllestit a finals d'any

Andorra la VellaCreu Roja Andorrana espera tenir enllestit el club d'activitats comunitàries a finals d'aquest any. Aquest projecte se suma al llistat de tasques que desenvolupa l'ONG per treballar la salut mental. El president de l'entitat, Jordi Fernàndez, detalla que ara mateix no hi ha una data concreta marcada, però espera que entre els ministeris de Salut, Afers Socials i Joventut es pugui activar abans del 2025.

L'enfocament que li vol donar l'organització humanitària és més de caràcter social que terapèutic. Aniria destinat per a persones d'una edat compresa entre els set i els 27 anys per tractar temes socials "com addiccions, salut mental, famílies desorganitzades i altres patologies", ha explicat Fernàndez. L'objectiu d'aquest club d'activitats comunitàries és el de complementar els recursos terapèutics i sanitaris del país, atès que "Andorra és molt petit i no té sentit que ens trepitgem". Per aquest motiu el disseny del centre és més aviat social que no pas sanitari.

El projecte també té la intenció de "donar suport a les famílies, no només als usuaris, perquè a vegades tens un nen o una nena i com a pare o mare no saps com actuar perquè no t'ho han ensenyat i aquest suport a les famílies és molt important", ha detallat el màxim responsable de l'ONG, que agrega: "Pensem que potser és on hi havia menys acompanyament".

En el centre es desenvoluparien sessions grupals perquè "amb certes patologies funciona molt bé i després ha d'haver-hi un seguiment individual, aquí tindríem educadors, treballadors i integradors socials per fer aquest acompanyament", destaca Fernàndez.

D'altra banda, el responsable de Creu Roja també ha explicat que les colònies que organitzen estan tenint una bona acceptació. Fa tres anys que es va posar en marxa aquest projecte i l'any passat un total de 76 infants s'hi van inscriure. "Veiem que cada vegada això està agafant cos i s'està consolidant com a activitat, pel qual ho continuarem", ha comentat el director.