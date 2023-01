Cobrarà 133.000 euros del comú després de caure per una barana mal fixada

Andorra la VellaUna turista espanyola de 43 anys sol·licitava que li fos abonada una indemnització de 339.208 euros per la responsabilitat patrimonial en què havia incorregut el Comú, com a conseqüència de l’accident que va patir, quan es va recolzar en una barana de fusta que va cedir en no trobar-se ben fixada, ocasionant-li una caiguda des d’una alçada d’uns 4 metres. El Tribunal de batlles va establir una condemna per al comú, però d'una quantitat molt inferior. El comú, de forma solidària amb la companyia asseguradora, ha de pagar a la dona 133.382 euros. La víctima va recórrer per cobrar tot el que demanava pel 'lucre cessant' que seria el que deixarà de guanyar durant la resta de la seva vida laboral.

El Tribunal Superior ha tombat la petició i ha ratificat els 133.000 euros. "Respecte al lucre cessant, s’han de confirmar també les conclusions a què arriba la sentència apel·lada. Cal tenir en compte que l’agent no té reconeguda una incapacitat permanent absoluta per part de l’organisme espanyol de seguretat social que li correspon per raó de la seva residència, de manera que pot exercir alguna activitat laboral, especialment atesa la seva edat de 43 anys. D’altra banda, s’ha de considerar que la interessada no acredita haver realitzat un treball regular i continuat abans de l’accident, sinó que només es justifica una activitat anterior en dos anys a la data de la caiguda, i a temps parcial. En conseqüència, s’ha de concloure que la disminució de la capacitat de guany de la interessada ja queda compresa dins dels conceptes d’incapacitat temporal transitòria, pel que fa al període de curació, i d’incapacitat permanent parcial quant a les seqüeles que pateix com a resultat de l’accident".