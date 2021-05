El Codi Deontològic dels periodistes actualitza el tractament informatiu sobre menors o el plagi a internet

Andorra la VellaL’Associació de professionals de la comunicació d’Andorra (APCA) ha publicat aquest dilluns, coincidint amb el Dia mundial de la llibertat d’expressió, la revisió del Codi deontològic de professió periodística al país. Entre d’altres criteris, revisa els apartats dedicats a les fonts informatives i el tractament de la informació sobre menors, i adopta sis nous annexes, seguint el model, entre d’altres, del Codi deontològic de la professió periodística de Catalunya, i que fan referència a la informació a Internet, als tractament de les persones migrades, a la manipulació d’imatges i al plagi.

Per exemple, el criteri sobre el tractament d'informacions relacionades amb persones menors d'edat explicita que “cal evitar difondre la identitat dels menors quan apa­reixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals. Aquesta consideració és especialment pertinent en assumptes d’especial transcendència social, com ara delictes sexuals, suï­cidis, problemes referents a adopcions o fills de pares empresonats”.

L’article 2 exposa “difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques i privades”.

Sobre la manipulació d'imatges, l'annex 2 recomana que “en fotoperiodisme s’ha de fer constar sempre l’autoria, així com la data, lloc i els elements rellevants que identifiquen la imatge, tret que es posi en perill la seguretat de les fonts”.

L'apartat dedicat a internet, sobre el plagi, el Codi Deontològic explicita que “encara que la reproducció que es faci no sigui textual, també pot tenir consideració de plagi la difusió sense cita d’informacions que han estat obtingudes a partir del que ha estat publicat per un altre mitjà. La cita és especialment obligada quan es tracti d’informacions exclusives i molt rellevants que un altre mitjà ha obtingut de fonts que només han estat al seu abast”.

L’actualització del Codi deontològic es va aprovar per unanimitat a la darrera l’assemblea general de l’APCA, celebrada de forma telemàtica el passat dilluns 26 d’abril. Consulta'l aquí.