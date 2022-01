El Codi de Procediment Penal, "com més garantista, millor"

Andorra la VellaEls membres del Col·legi d'Advocats (CADA) veuen amb bons ulls la reforma "garantista" que preveu dur a terme al Codi de Procediment Civil el ministeri de Justícia i Interior. Ho manifesta el degà del col·lectiu que aglutina els lletrats, Xavier Sopena, qui recorda que, fins al moment, només hi ha una versió del text molt embrionària i encara manca veure com s'acabarà articulant. "Pel col·legi, sense dubte, com més garantista sigui el nou Codi de Procediment Penal, millor, però cal tenir en compte que una cosa és la filosofia general del text i l'altra com s'acabarà completant i posant a la pràctica", assevera.

Sopena considera necessari que la reforma ajusti les mesures cautelars a executar per garantir que aquestes "no siguin excessives". En aquest sentit, exposa la seva visió favorable a reduir els casos en els quals s'imposa presó preventiva i trobar mecanismes que permetin arribar a la mateixa finalitat sense privar la llibertat de les persones al 100% abans de rebre una sentència de dret, com podria ser "l'arrest domiciliari".

Tanmateix, assenyala que l'aplicació del control domiciliari "s'ha d'ajustar a les circumstàncies i, evidentment, no serà vàlid per a tots els delictes", per aquest motiu, assevera que cal regular "minuciosament" la possibilitat per garantir el dret dels encausats i que aquests s'acabin presentant a la vista judicial. "El nou projecte busca aquest punt d'equilibri i de ponderació, però encara està en fase d'estudi", diu.

El degà també assenyala que un altre dels punts forts del nou text és el fet que "es dona més importància a les vistes orals", en les quals es practiquen les proves. "Moltes vegades es duen a terme instruccions molt llargues i enrevessades que no acaben de posar blanc sobre negre i al nostre entendre que es practiquin les proves a la vista oral agilitzarà el sistema, ja que és basant-se en el judici i els vestigis que es mostren que els magistrats prenen una decisió", apunta.

A més, Sopena afegeix que en diverses causes els encausats "han de declarar fins a quatre vegades", una xifra que considera una barbaritat, sobretot en els delictes relacionats amb la violència sexual, en els quals s'ha d'evitar, en la mesura del possible, la revictimització de la persona afectada. "Es tracta de buscar mecanismes àgils i garantistes, tot assegurant que la figura del batlle és la que pertoca", indica, tot posant en relleu que potser seria necessari modificar "el seu paper", ja que considera que actualment el batlle instructor "fa una mica de tot". "Crec que hauria de tenir un paper diferent, dedicat a vetllar pel bon compliment de la garantia dels drets i de determinades mesures, com per exemple que la policia no pugui accedir al domicili d'una persona de manera gratuïta, sense un permís".