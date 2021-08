El COEX fa una cinquantena d'intervencions d'emergència en sis mesos

Escaldes-EngordanyEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha informat que el COEX ha realitzat una cinquantena d'intervencions d'emergència en el primer semestre de l'any. Es tracta d'actuacions fruit d'accidents de trànsit, esllavissades o inundacions. "Moltes vegades quan hi ha un accident a la carretera de seguida pensem en la policia, els bombers i les ambulàncies, però el COEX també fa una intervenció molt important per netejar la via, perquè torni a ser transitable tan aviat com es pugui", ha recordat. Filloy ha fet aquestes declaracions durant la seva visita per supervisar les tasques de neteja que els treballadors del COEX fan periòdicament a les carreteres andorranes.

En aquest sentit, el director de l'organisme, David Palmitjavila, ha assegurat que "malgrat que el nombre d'intervencions d'emergència es manté en el que és habitual, s'està dedicant molt més temps a cada intervenció per la violència dels fenòmens naturals. En alguns casos hem estat gairebé una setmana i no crec que sigui una cosa vinculada al COEX sinó que ara, quan plou o fa una ventada, les intensitats són més altes i tot el temps que hi hem de dedicar va en detriment de la feina habitual", ha remarcat.

Enguany, el COEX està duent a terme una prova pilot amb empreses externes que s'encarreguen del segat de les carreteres secundàries. "Això ens ha permès fer un 40% més de segat que altres anys", ha dit. Segons Palmitjavila, "enguany es dona la circumstància que plou molt i després fa molt bo, i creix més herba, així que farem aquestes tasques de segat fins a tres vegades". A més, l'increment de ciclistes i motoristes a les vies andorranes, fa que aquesta mesura sigui molt important.

En el primer semestre de l'any, s'han fet 6.000 quilòmetres de carretera netejada i s'han recollit quatre tones de neteja selectiva, "el que es fa habitualment", ha explicat el director del COEX. Fins a finals d'any, s'espera doblar aquestes xifres. "L'any passat no vam actuar de la mateixa manera ni ho exigia la carretera a causa de la pandèmia, però de mitjana fem uns 12 mil quilòmetres", ha assegurat.

El ministre Filloy ha volgut posar en relleu la importància de visualitzar aquestes tasques de neteja, que són "una feina essencial que cal ensenyar; una feina que moltes vegades no percebem, però que és fonamental per a la seguretat viària", i ha afegit que "tenim una sèrie de carreteres al país i potser no ens fixem, però no hi trobem pedres, grans obstacles i això no és fruit de la casualitat, és el resultat de la feina de molts treballadors públics que dediquen el seu temps a fer una feina tan essencial com aquesta".