El col·lapse a oficines bancàries porta a demanar que es creï un servei dedicat només als temporers

Andorra la VellaLa marea d'argentins que hi ha a Andorra buscant feina està col·lapsant diferents oficines bancàries del país. Per a molts dels tràmits que els aspirants a temporers, i també els que ja tenen contracte, se'ls hi demana una targeta de crèdit amb un compte corrent. I tots els que acaben d'arribar, ja amb feina o sense, necessiten establir-se 'bancàriament' a Andorra i fer diferents processos com els accessos digitals, canvi de moneda, domiciliació de serveis...

L'allau d'argentins d'enguany, força superior de moment a la de temporades anteriors on no hi havia tanta gent que s'ha traslladat sense cap oferta de feina, ha coincidit amb què actualment ja hi ha només tres bancs operatius. L'última temporada d'hivern hi havia cinc perquè BancSabadell i VallBanc han passat a formar part de MoraBanc i Crèdit Andorra, respectivament. Hi ha menys oficines i força més gent amb necessitat de fer tràmits bancaris 'in situ'.

El resultat de tot plegat és un col·lapse en diferents oficines que amenaça d'agreujar-se. Tot el novembre les cues són constants. Amb aquest escenari, segons diferents fonts bancàries, tant part dels clients com dels empleats han demanat que s'obri alguna oficina que específicament es dediqui a atendre les tramitacions bancàries dels temporers.

Les seus centrals són les més afectades perquè els temporers o aspirants a trobar feina es desplacen de forma majoritària. Sovint, després de fer la cua se'ls comunica que han d'interactuar amb l'oficina bancària de la seva parròquia perquè no tot es concentri a la central. La perspectiva, segons les mateixes fonts, és que al desembre la situació empitjori perquè una part important del gruix de temporers encara no ha arribat.