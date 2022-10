El col·lapse a Urgències fa marxar pacients per l'espera

Andorra la VellaLes queixes per les cues i el col·lapse del Servei d'Urgències van en augment, segons van explicar diferents fonts. L'acumulació de pacients que han d'esperar-se hores per ser atesos ha portat que s'estiguin donant casos de persones que opten per marxar del servei.

Les crítiques al servei es basen en què hi ha pocs metges per atendre els casos que arriben. L'augment de la població ha comportat en què hi hagi un major nombre de pacients que, especialment per la nit, necessiten el servei. Els paràmetres que s'estan aplicant per al triatge previ també és objecte de discrepàncies.

S'insta que l'Hospital destini un major nombre de recursos tenint en compte que té la plantilla (i el pressupost) més gran de la història i el SAAS té més de 1.100 treballadors.