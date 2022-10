Col·lapse a la xarxa viària andorrana per l'operació sortida dels espanyols

Andorra la VellaMobilitat ha publicat a les seves xarxes que hi ha una situació de trànsit dens a la CG1, a l'Avinguda Tarragona en sentit sud i de sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. No obstant això, les imatges mostren una situació de col·lapse important i unes retencions que trigaran una estona considerable en buidar-se.

Una situació provocada per l'operació sortida dels espanyols que han visitat Andorra fins al dia de la Hispanitat, festiu al país veí, i que fa que retornin avui. Segons el departament, és provocada per esdeveniments esportius, especialment al partit que l'Andorra ha jugat a la tarda contra el Burgos.