Colònies basades en els valors

Andorra la VellaLa Covid-19, les xarxes socials, l’ocupació dels pares i l’entorn anxiogen del moment actual formen part de les problemàtiques socials a les quals s’enfronten els infants. Per respondre-hi i contribuir a millorar l’adaptació dels joves a la societat, la Creu Roja Andorrana, amb el suport d’AINA, ha decidit becar una estada de convivència destinada a joves del país que es trobin en aquesta situació.

Tal com informen des de l'ONG, la idea és proposar unes colònies diferents basades en els valors, la natura, la convivència en grup i la solidaritat. Aquesta primera edició tindrà lloc entre els diumenges 29 d’agost i el 5 de setembre a la borda de Meritxell. Hi participaran una desena de joves d’entre onze i catorze anys supervisats per un equip de vuit acompanyants que compta amb dues educadores socials, professionals de la salut, així com sis voluntaris de la secció de joventut de la Creu Roja. Aquesta estada es basa en cinc eixos fonamentals: la vida de grup, els tallers, l’esport i el contacte amb la natura i, també, la reflexió.

La convivència anomenada 'Joves, Natura i Valors', és similar a les que l’entitat UCPA organitza a França, amb qui AINA també col·labora. La idea és que els joves que hi participin es desfacin dels seus hàbits quotidians com poden ser l’ús excessiu de les xarxes socials, els videojocs, el mòbil i se centrin en el seu entorn social, les seves capacitats, qualitats i virtuts... Per aconseguir-ho, l’equip que els acompanyarà durant tota l’estada, ha previst un programa d’activitats diàries que engloben excursions a la natura, tallers i dinàmiques destinades a promoure l’autonomia personal com poden ser fer-se càrrec de les tasques diàries de la llar, la neteja i la cuina; sense oblidar moments de reflexió i de diàleg, sempre promocionant la cohesió i la convivència del grup.