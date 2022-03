Un comboi andorrà amb material humanitari i 54.000 euros donats per privats surt demà cap a Ucraïna

Andorra la VellaD'una tirada, sense parar per descansar, només per reomplir el dipòsit de benzina i per menjar però no per dormir, aquest dimecres a les 5h és previst que surti el comboi de sis vehicles i 18 voluntaris de Creu Roja Andorrana i Bombers amb el material que han rebut aquests dies per dur-lo a a la ciutat polonesa de Przemysl, situada a pocs quilòmetres de la frontera ucraïnesa. “Tots condueixen, així que anirem canviant de xofer per mirar de recórrer els 2.500 quilòmetres que ens separen en unes 30 hores”, ha explicat aquest dimarts el director de l'entitat, Jordi Fernández. Aniran amb quatre furgonetes i dos camions carregats amb palets d'aigua, aliments, 51.000 xeringues, roba i articles per a nadons, dues rentadores, cinc estufes, productes de neteja, mantes i sacs de dormir. “Totes les vegades que hem pogut parlar amb gent d'Ucraïna ens diuen que no portem roba d'adults, només roba interior i roba per a infants”, ha explicat Fernández. En aquest primer viatge hi aniran quatre bombers, un sots oficial i un oficial del cos. “Uns 2.500 quilòmetres que, a velocitat de camió, esperem recórrer en unes 30 hores d'anada i 30 més de tornada. En funció del temps que triguem a descarregar tot el material que portem, calculem tornar cap al diumenge”, ha explicat Òscar Llovet, oficial cap de guàrdia dels Bombers d’Andorra.

Creu Roja Andorrana va obrir fa uns dies un compte bancari i va fer una crida solidària per rebre ingressos que ajudessin a cobrir les despeses derivades del comboi, del viatge i també per poder contribuir amb una donació que aniria a parar a Creu Roja Internacional, que és qui està treballant sobre el terreny. Fernández ha explicat que, per mitjà de donacions d'empreses i de particulars, han recaptat més de 54.000 euros. “És fruit de la solidaritat de tothom i reflecteix com és el país”, ha dit, emocionat, Fernández. A la xifra recaptada, cal sumar-hi els 20.000 euros que els transferirà el Consell General i els 7.000 euros amb què contribuiran els comuns.

Una acció, la de dur material per repartir-lo a la zona de conflicte, impulsada per Irina Palyushok, ucraïnesa resident al país, qui ha explicat que la iniciativa solidària “encara que només serveixi per ajudar unes quantes persones almenys sigui el gra de sorra que posem des d'aquí”. Palyushok ha explicat que a través del cònsol honorari d'Ucraïna a Andorra, Antoni Zorzano, els han arribat unes sis o set peticions de famílies que han sol·licitat el permís de residència per estar-se al país.

Des de Creu Roja han aclarit que en aquest primer viatge no és previst recollir ningú per acollir-lo al Principat. “Ni teníem preparat l'autobús, ni el portem en aquest primer viatge. La missió d'aquest comboi no és portar persones. Entenc que s'hauria de desenvolupar una llei per poder dur gent al país, i sé que això està sobre la taula, però no depèn de nosaltres”, ha explicat Fernández, per al·ludir a la tramitació legislativa que doti d'una base legal a l'Estat per regular el dret d'asil. “A mi com a ucraïnesa m'agradaria que es poguessin acollir tantes persones com fos possible. M'estan trucant moltes persones disposades a rebre refugiats i hi ha molta gent a la frontera d'Ucraïna que vol ser acollida, per tant, com abans es pugui desencallar, millor”, ha afegit Palyushok.

Cooperativa Interurbana i Andbus, dues de les companyies de transport col·lectiu de persones del país, han ofert, per mitjà d'una donació, un autobús a Creu Roja Andorrana. “Els ho hem d'agrair i insistir que nosaltres no són una empresa de transports sinó que els utilitzarem per raons humanitàries”, ha dit Fernández. De fet, l'entitat treballa per coordinar dues sortides més cap al país en conflicte, la primera serà aquesta propera matinada, la segona és prevista per al dia 16 i la tercera per al dia 23 d'aquest mes de març. Per tant, continuen oberts i receptius, els punts de recollida de material: el Club Energy a Escaldes- Engordany, així com la botiga Marsupi, les guarderies Dau d’Andorra la Vella i Baldufa d’Ordino, Vallnord, Caldea, els supermercats City Center i Bon Dia, a més del magatzem de la Creu Roja.