El comboi andorrà arriba a Polònia

Andorra la VellaEl comboi andorrà ha arribat a Przemysy, Polònia. Així ho ha afirmat aquest migdia a través de les xarxes socials el preparador físic de la selecció femenina de futbol d'Ucraïna, l'andorrà Jordi Escura, qui ha assenyalat que el trajecte en tren ha estat "una odissea. 13 hores per 100 quilòmetres". Escura, ha publicat un vídeo a Twitter explicant el viatge, en el qual afirma que ha estat "incòmode i complicat" per la gran quantitat de gent que hi havia al vagó.

El preparador físic ha mostrat als seus seguidors "l'aventura" que han viscut, juntament amb el seleccionador de l'equip, el català Lluís Cortès, i la resta de persones que els acompanyaven durant el viatge. Escura, també ha detallat que han estat fins a vuit hores "parats al mig de ves a saber on", però finalment han pogut arribar a la seva destinació, la ciutat polonesa de Przemysy. A més, ha lamentat la situació que estan vivint totes les persones que "hem deixat enrere".