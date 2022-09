Comença a fer lloc al rebost

Arriba el moment de fer lloc a la nevera. Arriba el moment de posar ordre al rebost de casa. Arriba el moment del 3x2 de Pyrénées Andorra . Fins al pròxim 9 d'octubre tens temps per passar-te per la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra i endur-te els productes que més t'interessin a preus increïbles. Tens disponibles fins a més de 500 articles que han estat seleccionats per entrar en la campanya d'aquesta tardor.

La principal novetat és que per primera vegada, el forn de l'Espícula entra dins la promoció. Així que podràs endur-te pa de xapata, pa del Pirineu, coca de forner o magdalenes. A més, el 3x2 de Pyrénées Andorra d'aquesta tardor inclou més producte fresc, més articles bio-dietètica, més oferta en l'alimentació gurmet. En el catàleg del 3x2 dels grans magatzems tens tot el que necessites saber.

I en molts dels productes, Pyrénées Andorra et permet fer combinacions entre productes de la mateixa marca, com ara, els embotits embassats Argal, els iogurts o plats preparats de l'Ametller, pasta seca Barilla, detergent Arial i un llarg etcètera.

Aquesta oferta és exclusiva per als clients de MyPyri , que permet acumular el 3% de les compres a la targeta.