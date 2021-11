Comença la millor època de l'any (si ets infant)

Andorra la VellaFa dies que els operaris estan instal·lant els llums de Nadal pels principals carrers comercials del país, i davant l'església de Sant Esteve, a Andorra la Vella, ja està preparada la base que aguantarà l'avet que il·luminarà les pròximes festes; però si hi ha un fet que, definitivament, anuncia l'arribada de l'època nadalenca és el catàleg de joguines de Pyrénées Andorra. Des d'aquesta setmana, el llibret de 83 pàgines ja s'està repartint per les bústies de les set parròquies del Principat.

Catàleg de joguines 2021 de Pyrénées Andorra.

L'oferta d'oci infantil del catàleg dels Grans Magatzems Pyrénées ha dividit les joguines en diferents seccions per facilitar la recerca al pare Noel, el tió de Nadal i Ses Majestats els Reis d'Orient. Així, es compta amb sis divisions que es basen en 'primera edat', 'jugar a ser gran', 'acció', 'construcció', 'jocs de societat' i 'aire lliure', que mostren desenes d'opcions per als infants. Des del Grup Pyrénées es dona l'opció de comprar les joguines de manera 'online' a través d'un codi QR que apareix a la primera pàgina del catàleg. A més a més, es fan enviaments gratuïts de les joguines a casa per una compra mínima de 50 euros, es realitza reserva de joguines fins al 5 de gener (si no tens espai o vols organitzar-te amb temps), i s'ofereix un pla de pagament a crèdits amb la targeta MyPyri a 3 i 6 mesos sense interessos a partir dels 180 euros.

Tota la màgia a Pyrénées

Els infants que ho desitgin podran dipositar la seva carta (que també s'inclou al catàleg) a la bústia que el pare Noel i els patges reials ubicaran a la secció de joguines de la primera planta dels grans magatzems. Els dies 10,11,12 de desembre i els dies 17 i 24 del mateix mes, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, el pare Noel en persona serà a Pyrénées Andorra per fer-se fotos amb tots els nens i nenes que ho vulguin. De la mateixa manera, un patge dels Reis d'Orient serà del 26 de desembre al 4 de gener de les cinc de la tarda a les vuit del vespre.

I perquè tota la màgia és a Pyrénées, també s'ha organitzat un concurs de dibuix de Nadal. El dia 15 de desembre, el jurat decidirà qui són els 30 guanyadors/es i l'entrega dels premis tindrà lloc el 12 de gener del 2022, a quarts de sis de la tarda, a El Bufet El Grill de la tercera planta dels Grans Magatzems Pyrénées.