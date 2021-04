Comença la POB del curs més telemàtic amb 200 candidats

Andorra la VellaAquest dilluns s'ha iniciat la Prova Oficial de Batxillerat (POB), que tindrà lloc els dies 26, 27, 28, 29 i 30 d’abril i el 3, 4 i 5 de maig al Centre de congressos d’Andorra la Vella. En la convocatòria d’enguany es presenten 220 candidats: 193 escolars i 27 candidats lliures. Els candidats lliures no es presenten a tots els exàmens en una mateixa convocatòria, ja que tenen un termini de cinc anys per obtenir el títol. Així, escullen el nombre i la distribució de les assignatures en les diferents convocatòries. La directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, ha destacat que malgrat les dificultats provocades per la Covid-19, que fins i tot ha obligat a una nova logística per dur a terme aquests exàmens, els alumnes “estan a punt i preparats” per afrontar aquesta setmana de proves i que, per tant, presenten el mateix nivell que en anys en què no hi havia pandèmia.

En aquest sentit, Pagès ha posat en relleu que durant el confinament les classes es van adaptar al format virtual i hi va haver “un control d’assistència” i que aquest curs s’ha revisat el temari amb l’objectiu de “valorar les temàtiques que es podien reforçar” i s’han prioritzat “alguns temes”. I ha incidit, molt especialment, en l’acompanyament i seguiment dels alumnes, en què s’ha fet molta incidència perquè el nivell sigui el mateix que altres anys.

“La logística ha estat un punt més complexa”, ha reconegut Pagès, que ha recordat que habitualment aquestes proves es fan al mateix centre i, en canvi, aquest any s’han hagut de traslladar al Centre de congressos d’Andorra la Vella. De totes maneres, ha afegit que els protocols estan funcionant “molt bé”. “Pensem que és un esforç organitzatiu però el resultat està funcionant molt bé”, ha remarcat. I ha recordat que en el cas dels alumnes que estan confinats el que es fa és fer-los arribar de manera virtual l’examen en el mateix moment que es lliura als que fan la prova de manera presencial i que un tècnic de l’àrea d’inspecció vigila aquests estudiants, que quan acaben l’examen el retornen en format virtual. Tal com ha destacat Pagès, aquest dilluns hi ha dos estudiants confinats però la setmana passada quan ja es van fer algunes proves al centre de batxillerat n’hi havia quatre. “Penso que hi ha prou garanties”, ha remarcat la directora del departament d'Inspecció i Qualitat Educativa, que ha recordat que es fa una vigilància contínua dels alumnes que s’examinen telemàticament.

Durant el confinament vam poder aprendre moltes coses ja que van sortir moltes notícies i informes que ens van permetre fer exercicis pràctics molt interessants ” Lluc Sasplugas estudiant de batxillerat socioeconòmic

I els estudiants que es presenten a les proves aquests dies creuen que malgrat l’impacte de la pandèmia arriben prou preparats per superar-les. Així, Toni Riba, que cursa batxillerat científic, ha explicat que malgrat que algunes classes “que requereixen més atenció, veure-ho a la pissarra” han estat més complexes de seguir telemàticament durant el confinament o per aïllament en cas de malaltia, podran superar les proves amb èxit, al seu parer. Ell vol estudiar biologia i espera obtenir la nota necessària. Al seu torn, Lluc Sasplugas, estudiant de batxillerat socioeconòmic, creu que durant el confinament en la seva branca van poder “aprendre moltes coses” ja que van sortir moltes notícies i molts informes que els van permetre fer exercicis pràctics “molt interessants”. És per això que considera que aquells mesos en què van haver de fer classes de manera telemàtica no els ha condicionat i arriben “igual de preparats” que els alumnes d’altres anys. Ell vol estudiar sociologia.

Cal recordar que l’any passat les POB no es van poder fer i es van prendre com a referència les notes de l’última avaluació abans del confinament.

Els resultats de la primera avaluació es comunicaran als candidats per correu electrònic el dijous 13 de maig a les 11 hores. A partir d’aquesta data els qui ho desitgin es podran inscriure a la segona avaluació d’algunes competències fixades al decret d’ordenament del nivell educatiu de batxillerat del sistema educatiu andorrà. Aquesta segona avaluació tindrà lloc els dies 19, 20, 21 i 31 de maig i els dies 1 i 2 de juny. Els resultats definitius de la POB es publicaran el dimecres 9 de juny a les 15 hores a la pàgina web www.educacio.ad.