Comencen a arribar a la Seu d'Urgell els pelegrins per assistir a la beatificació d'Anna Maria Janer

La Seu d'UrgellFa 10 anys, el 7 d'octubre de 2011, era notícia...

La Seu d'Urgell ja ha començat a rebre els pelegrins que assistiran aquest dissabte a la beatificació d'Anna Maria Janer. Els pelegrins, procedents la major part de diversos punts d'Espanya i d'Amèrica Central i del Sud, han estat atesos pels voluntaris encarregats de les tasques d'acollida a la sala Sant Domènec, on els han donat una bossa amb informació sobre els actes de la beatificació i també sobre els punts d'interès de la ciutat.

Els pelegrins s'han organitzat en petits grups per visitar el casc antic de la Seu i la Residència de la Sagrada Família d'Urgell, on han assistit a la projecció d'un audiovisual sobre la vida i el llegat de la Mare Janer i on han pogut visitar també el museu i la capella dedicats a la fundadora de la Congregació. S'espera que aquest divendres arribin prop d'un miler de pelegrins a la ciutat, i aquest dissabte al matí gairebé uns tres mil més per participar a l'Eucaristia que presidirà el prefecte per a les Causes dels Sants, el cardenal Angelo Amato, en representació del Sant Pare Benet XVI.