Comencen a operar els vols nocturns a l'aeroport d'Andorra-La Seu

Andorra la VellaL'Aeroport Andorra-La Seu ha començat a rebre vols nocturns comercials. El Departament de Territori de la Generalitat, tal com recull Ràdio Seu, ha comunicat que aquest diumenge a la nit es va dur a terme la primera operació d'aquest tipus, amb l'aterratge d'una aeronau d'aviació corporativa.

L'estrena d'aquesta nova oferta de la pista urgellenca és possible pel fet que actualment ja disposa del sistema d'il·luminació nocturna. Aquest mitjà, que es va presentar el mes de febrer passat, permet millorar la seguretat de la pista i obre la porta a la possibilitat de rebre més vols i estrenar noves línies, tal com va destacar en aquella presentació el conseller de Territori, Juli Fernández. El Govern català ha invertit un milió d’euros per fer possible que l’aeroport de la Seu pugui rebre vols comercials en els horaris més atractius. Des d'Aeroports de Catalunya han matisat que, a nivell aeroportuari, l'horari nocturn engloba totes les hores en què ja és fosc i que, per tant, a la tardor i l'hivern pot ser a partir de les 5 o les 6 de la tarda. També han puntualitzat que aquesta possibilitat no significarà que es rebin vols "a altes hores de la nit".

Aquesta millora s'afegia a d'altres d'anteriors destinades igualment a garantir els enlairaments o aterratges en totes les circumstàncies. És el cas l'autorització de l'instrumental GPS, pioner a l'Estat, per facilitar les operacions en cas de mal temps, i dels aterratges amb temperatures per damunt dels 30 graus, tot actualitzant l'anterior estudi aeronàutic de l'AESA per a la instal·lació. Amb tot plegat, s'aspira a ampliar el nombre d'operacions que rep l'aeroport i, en l'àmbit comercial, anar més enllà de la línia que actualment el connecta amb Madrid-Barajas, que es va estrenar aviat farà dos anys i que comercialitza la companyia Air Nostrum.

Enguany, d'altra banda, la Generalitat també ha invertit 100.000 euros per millorar la seguretat de la carretera d'accés, amb la reparació del ferm i la instal·lació de tanques de seguretat i de senyals de limitació de la velocitat per als vehicles. En aquest tram, la velocitat màxima s'ha restringit a només 40 km/h.

Heliport 24H del Servei d'Emergències Mèdiques

Des del Departament de Territori també han esmentat que el primer aterratge nocturn a l'Aeroport Andorra-La Seu ha coincidit arran d'un accident amb una nova operació de l'heliport 24H de què el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) disposa des de fa un any, just al costat del recinte aeri. Aquesta infraestructura permet garantir els trasllats d'urgència a qualsevol hora del dia des de l'àrea de la Seu d'Urgell cap a centres hospitalaris de referència.