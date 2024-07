Comencen els treballs per habilitar la nova àrea infantojuvenil de salut mental

Andorra la VellaEl SAAS ha iniciat els treballs per habilitar la nova àrea infantojuvenil de salut mental a la quarta planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. El nou espai, d’uns 450 m2, permetrà que infants i joves disposin d’un espai propi.

La nova àrea infantojuvenil englobarà la zona d’ingrés hospitalari, amb sis habitacions individuals, i la d’hospital de dia, que inclourà diversos espais comuns com per exemple una sala per fer exercici físic i una aula pel docent que fa el seguiment acadèmic.

L’ampliació de l’espai suposarà també disposar de diversos despatxos mèdics per dur a terme les consultes i un despatx per a infermeria.

Des del SAAS recorden que els treballs tenen una durada prevista de tres mesos i destaquen "la importància del projecte per la millora en l’atenció a la salut mental dels nostres infants i joves".