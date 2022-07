El comerç critica els nous TPV

Andorra la VellaEls comerciants continuen queixant-se del nou model de TPV per a pagaments amb targetes de crèdit que els bancs estan desplegant en la xarxa d’establiments nacionals. El nou model, blanc, és més modern i inclou unes millores, però els comerciants, segons diverses fonts del sector, són molt crítics perquè consideren que el sistema de funcionament es pot perjudicar. La principal queixa és que quan es fa un pagament, l’establiment no pot decidir per quin banc es carrega. S’ha de preestablir quina és l’entitat que rebrà els diners i no importa de quin banc sigui la targeta. L’única opció que tenen és fer un repartiment previ que fixi quin percentatge de l’ingrés total va a cada banc i aquesta decisió s’aplica a través d’una app. Els comerciants volen elegir, com passava abans, a quin banc va cada càrrec i cal tenir present que els establiments poden tenir tractes o acords diferents amb cada entitat bancària.

Una altra queixa prové del fet que el nou TPV no té la marca tàctil necessària perquè els invidents puguin posar el número secret per al pagament. Això provoca que necessitin ajuda per fer-ho i que suposadament es puguin estar vulnerant els seus drets. La marxa tàctil en el número ‘5’ permetia als invidents saber on és cada tecla i poder posar el seu número secret sense ajuda.